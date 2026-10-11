Pemulihan Fisik Jadi Fokus Tim Bulutangkis Indonesia Jelang Denmark Open 2026

Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, menjalani latihan fisik jelang tampil di Denmark Open 2026 / Dok: PBSI
JawaPos.com - Pemulihan fisik menjadi fokus awal tim bulutangkis Indonesia menjelang tampil di Denmark Open 2026.
Setelah menempuh perjalanan panjang dari Indonesia dan tiba di Odense, Denmark, pada Sabtu (10/10), para pemain memulai persiapan dengan menjalani latihan pada Minggu (11/10).
Sesi latihan di gym menjadi langkah awal untuk mengembalikan kondisi tubuh sebelum para pemain menjalani latihan teknik di lapangan pada sore hari. Program tersebut dirancang untuk membantu Fajar Alfian dan kawan-kawan beradaptasi setelah perjalanan jauh sekaligus mempersiapkan kondisi fisik mereka.
Pelatih fisik Pelatnas PBSI Ahmad Jaelani menjelaskan, latihan pagi difokuskan pada pemulihan tubuh melalui sejumlah program, mulai dari peregangan hingga pemeliharaan kekuatan dan daya tahan. Menurutnya, latihan tersebut diperlukan agar kondisi para pemain kembali optimal sebelum memasuki sesi latihan berikutnya.
"Pagi ini di gym fokus latihannya lebih ke mengembalikan kondisi tubuh setelah perjalanan panjang, jadi ada stretching, mobility, sedikit maintenance power dan sedikit maintenance endurance," kata Ahmad dalam keterangan PBSI, Minggu (11/10).
Ahmad menyebut kondisi para pemain secara umum cukup baik setelah tiba di Denmark. Meski demikian, beberapa pemain masih merasakan kekakuan otot akibat perjalanan panjang.
"Secara keseluruhan oke, hanya memang ada beberapa yang ngerasa kaku-kaku di bagian tubuhnya," terangnya.
Ia menambahkan, latihan pemulihan pada pagi hari menjadi bagian penting dari persiapan sebelum para pemain kembali berlatih teknik di lapangan. Dengan kondisi tubuh yang lebih siap, mereka diharapkan dapat menjalani sesi latihan sore secara optimal.
Sementara pemain ganda putra Indonesia Fajar Alfian, menilai latihan di gym sangat penting untuk membantu tubuh beradaptasi setelah perjalanan menuju Denmark. Sesi tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk memulihkan kebugaran sebelum menjalani latihan teknik.
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Jawa Pos
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