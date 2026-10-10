Alex De Minaur Jalani Pemindaian di Shanghai Usai Alami Cedera

Alex De Minaur (flashscore)

JawaPos.com – Alex de Minaur mengatakan dirinya akan menuju Shanghai untuk menjalani pemindaian setelah mengalami cedera otot adduktor yang memaksanya mundur dari final China Open di Beijing.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (9/10), Petenis Australia berusia 27 tahun itu mengalami cedera ketika menghadapi Novak Djokovic dan akhirnya mundur saat tertinggal 7-6(3), 0-1 pada set kedua.

De Minaur mengaku awalnya merasa baik, tetapi mulai merasakan sesuatu pada otot adduktornya menjelang akhir set pertama dan kondisinya kemudian berangsur memburuk.

De Minaur mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti kondisi cedera tersebut sehingga membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut melalui pemindaian di Shanghai.

Dr Minaur dijadwalkan tampil dalam turnamen Shanghai Masters yang dimulai pada Rabu dan tahun lalu berhasil mencapai perempat final.

Cedera tersebut menjadi perhatian karena De Minaur sebelumnya juga pernah mengalami masalah pada pinggul yang membuatnya mundur dari perempat final Wimbledon 2024 melawan Djokovic.