Max Verstappen Ungkap Antusiasme Balapan GT3 Bersama Valentino RossI di Portimao

Max Verstappen (Crash)
JawaPos.com – Max Verstappen mengungkapkan antusiasmenya menjelang balapan GT3 di Portimao yang akan mempertemukannya dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi.
Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Juara dunia Formula 1 empat kali itu akan menjalani debut di GT World Challenge Europe dengan mengendarai Mercedes-AMG GT3 bersama timnya, Team Verstappen Racing.
Sementara itu, Rossi akan membalap bersama tim WRT yang didukung BMW dan berada di kategori Pro yang sama dengan Verstappen.
Verstappen mengaku berharap dapat bertemu dan berbincang dengan Rossi karena menilai mantan pembalap MotoGP tersebut sebagai sosok yang keren.
Namun, Verstappen justru berharap tidak berpapasan dengan Rossi selama balapan karena hal tersebut berarti dirinya berada di depan dan mampu menjalankan strategi dengan baik.
Verstappen juga menyebut persaingan di kelas GT3 sangat ketat dan dirinya menikmati tantangan baru yang berbeda dari Formula 1.
Balapan GT3 di Portimao dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di tengah padatnya jadwal Verstappen yang harus menjalani tujuh akhir pekan balapan secara beruntun.
Setelah berlaga di Portugal, pembalap Red Bull tersebut akan kembali menghadapi rangkaian balapan Formula 1 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Brasil.
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