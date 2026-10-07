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Risma Azzah Fatin
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.24 WIB

Lando Norris Keluhkan Masalah Kecepatan McLaren yang Membuatnya Finis Pada Posisi Kesembilan

Lando Norris (Crash) - Image

Lando Norris (Crash)

JawaPos.com – Lando Norris menggambarkan masalah kecepatan di lintasan lurus yang dialami mobil McLaren miliknya sebagai kondisi yang sangat menyakitkan setelah finis di posisi kesembilan pada Grand Prix Bahrain di Malaysia.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Masalah tersebut hanya terjadi pada mobil Norris dan tidak dialami rekan setimnya, Oscar Piastri, dengan kehilangan waktu sekitar 0,1 hingga 0,2 detik setiap putaran.

Meski menghadapi kendala tersebut, Norris tetap mampu mengamankan poin setelah menjalani balapan yang berlangsung selama 55 putaran.

Norris menyadari masalah kecepatan di lintasan lurus tidak dapat dijadikan alasan sepenuhnya karena masih terdapat sejumlah aspek yang harus diperbaikinya sendiri.

Kepala Tim McLaren Andrea Stella menjelaskan bahwa mobil Norris mengalami akselerasi yang sedikit lebih lambat dan kecepatan tertinggi yang lebih rendah pada bagian lintasan yang dibatasi daya.

Perbedaan tersebut diperkirakan mencapai satu hingga dua kilometer per jam dan menyebabkan kehilangan waktu lebih dari 0,1 detik setiap putaran.

Norris juga nyaris gagal menyelesaikan balapan setelah melakukan manuver menghindar di Tikungan 1 ketika para pembalap melambat di bawah periode safety car.

Norris hampir bertabrakan dengan mobil di depannya sebelum keluar lintasan menuju area kerikil dan kehilangan beberapa posisi hingga turun ke urutan ke-11.

Editor: Novia Tri Astuti
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