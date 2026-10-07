Elena Rybakina Absen di Wuhan Open karena Cedera Usai Tersingkir Mengejutkan di Beijing

Elena Rybakina (Flashscore)
JawaPos.com – Elena Rybakina memutuskan mengundurkan diri dari Wuhan Open yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 18 Oktober 2026 karena mengalami cedera kaki.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (7/10), Keputusan tersebut diambil sehari setelah petenis Kazakhstan itu secara mengejutkan tersingkir pada pertandingan pertamanya di China Open.
Rybakina kalah dari petenis peringkat 118 dunia, Alina Charaeva, dalam pertandingan pembuka turnamen di Beijing.
Setelah hasil tersebut, Rybakina menyatakan akan mengambil waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya.
Rybakina mengatakan dirinya meminta maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilannya di Wuhan Open.
Petenis berusia 27 tahun itu juga menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menjalani pemulihan sebelum kembali bertanding.
Cedera pada bagian bawah kaki dan telapak kaki sebelumnya juga pernah mengganggu persiapannya hingga membuat Rybakina mundur dari perempat final Cincinnati melawan Iga Swiatek pada Agustus.
Kondisi tersebut membuat Rybakina kembali memilih pemulihan sebelum melanjutkan agenda kompetisinya.
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