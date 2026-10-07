Jorge Martin Akui Mustahil Kalahkan Marc Marquez setelah Ducati Tampil Dominan di MotoGP Jepang

JawaPos.com – Jorge Martin gagal mengalahkan Marc Marquez pada Grand Prix Jepang setelah pembalap Ducati tersebut tampil lebih cepat dan meraih kemenangan di Sirkuit Motegi.

Dilansir dari laman Motorsport pada Rabu (7/10), Martin yang memulai balapan dari posisi terdepan sempat memimpin jalannya perlombaan, tetapi Marquez berhasil menyalipnya di Tikungan 9 sebelum pertengahan balapan.

Setelah kehilangan posisi pertama, Martin berusaha mengejar, tetapi secara bertahap tertinggal hingga finis di posisi kedua dengan selisih 1,363 detik.

Martin mengakui bahwa Marquez tampil lebih kuat sepanjang akhir pekan dan menilai hampir tidak ada yang dapat dilakukannya untuk mengalahkan rivalnya tersebut.

Pembalap Aprilia itu juga harus menghemat konsumsi bahan bakar pada fase tertentu sehingga kehilangan momentum dan memberikan kesempatan kepada Marquez untuk mengambil alih posisi terdepan.

Kemenangan tersebut menjadi kemenangan grand prix keenam Marquez dalam sembilan akhir pekan dan membuatnya hanya terpaut dua poin dari Martin di puncak klasemen kejuaraan.

Meski gagal meraih kemenangan, Martin tetap puas dengan peningkatan performa Aprilia di Motegi setelah tim tersebut sebelumnya mengalami kesulitan di sirkuit itu.