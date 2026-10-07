F1 Bahrain Diwarnai Gangguan Teknis Aneh yang Menyebabkan Sejumlah Mobil Kehilangan Daya

JawaPos.com - FIA menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan penundaan start Grand Prix Bahrain setelah sejumlah pembalap mengalami kehilangan daya saat lap formasi dalam kondisi basah.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Masalah tersebut terjadi akibat kombinasi kecepatan mesin yang rendah, daya cengkeram yang minim, pengaturan manajemen energi untuk cuaca basah, serta konfigurasi sektor di Sirkuit Internasional Sepang.

Kondisi itu membuat beberapa mobil kehilangan daya secara tiba-tiba, termasuk mobil Max Verstappen dan Lewis Hamilton, sehingga prosedur start harus ditunda.

Departemen Teknis FIA kemudian menghapus batasan energi pada sektor yang terdampak melalui pembaruan perangkat lunak yang didistribusikan kepada seluruh tim selama penundaan akibat hujan deras.

Pembaruan tersebut memungkinkan tim melakukan penyesuaian pada unit daya sebelum balapan dimulai, sementara FIA bersama para tim dan produsen unit daya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

FIA menyatakan bahwa masalah tersebut tidak terdeteksi selama pengujian maupun ketika para pembalap melakukan putaran menuju grid.

Direktur Single-Seater FIA, Nikolas Tombazis, mengakui bahwa munculnya masalah tersebut mengejutkan karena tahun ini hanya terdapat sedikit kesempatan untuk menguji perangkat lunak dalam kondisi lintasan basah.