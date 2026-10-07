Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.14 WIB

F1 Bahrain Diwarnai Gangguan Teknis Aneh yang Menyebabkan Sejumlah Mobil Kehilangan Daya

F1 Bahrain di Malaysia diwarnai gangguan teknis aneh (Crash) - Image

F1 Bahrain di Malaysia diwarnai gangguan teknis aneh (Crash)

JawaPos.com - FIA menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan penundaan start Grand Prix Bahrain setelah sejumlah pembalap mengalami kehilangan daya saat lap formasi dalam kondisi basah.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Masalah tersebut terjadi akibat kombinasi kecepatan mesin yang rendah, daya cengkeram yang minim, pengaturan manajemen energi untuk cuaca basah, serta konfigurasi sektor di Sirkuit Internasional Sepang.

Kondisi itu membuat beberapa mobil kehilangan daya secara tiba-tiba, termasuk mobil Max Verstappen dan Lewis Hamilton, sehingga prosedur start harus ditunda.

Departemen Teknis FIA kemudian menghapus batasan energi pada sektor yang terdampak melalui pembaruan perangkat lunak yang didistribusikan kepada seluruh tim selama penundaan akibat hujan deras.

Pembaruan tersebut memungkinkan tim melakukan penyesuaian pada unit daya sebelum balapan dimulai, sementara FIA bersama para tim dan produsen unit daya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

FIA menyatakan bahwa masalah tersebut tidak terdeteksi selama pengujian maupun ketika para pembalap melakukan putaran menuju grid.

Direktur Single-Seater FIA, Nikolas Tombazis, mengakui bahwa munculnya masalah tersebut mengejutkan karena tahun ini hanya terdapat sedikit kesempatan untuk menguji perangkat lunak dalam kondisi lintasan basah.

Menurutnya, kombinasi sejumlah keadaan menyebabkan gangguan perangkat lunak sehingga beberapa mobil yang melaju sangat lambat mengalami kesulitan mendapatkan kembali daya untuk bergerak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
George Russell Akui Peluang Kecil Raih Gelar F1 Usai Masalah Mesin Gagalkan Podium di F1 Bahrain - Image
Sports

George Russell Akui Peluang Kecil Raih Gelar F1 Usai Masalah Mesin Gagalkan Podium di F1 Bahrain

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Sepang Tak Dapat Pendapatan Tiket Formula 1 2026, Semua Jadi Milik Bahrain - Image
Sports

Sepang Tak Dapat Pendapatan Tiket Formula 1 2026, Semua Jadi Milik Bahrain

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.32 WIB

Malaysia Dipastikan Masuk Kalender Formula 1 2026 sebagai Tuan Rumah Grand Prix Bahrain - Image
Sports

Malaysia Dipastikan Masuk Kalender Formula 1 2026 sebagai Tuan Rumah Grand Prix Bahrain

Rabu, 29 Juli 2026 | 03.25 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore