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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.38 WIB

Alex Eala Harus Puas dengan Medali Perunggu Setelah Dikalahkan Wang Xiyu di Asian Games 2026

Alex Eala (Flashscore) - Image

Alex Eala (Flashscore)

JawaPos.com – Harapan Alex Eala untuk meraih medali emas Asian Games pertamanya pupus setelah dikalahkan petenis China, Wang Xiyu, pada babak semifinal.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Eala yang menjadi unggulan teratas sempat memenangkan set pertama dengan skor 6-3, tetapi Wang bangkit dan merebut dua set berikutnya dengan skor 6-3 dan 6-2.

Kekalahan tersebut membuat petenis Filipina berusia 21 tahun itu harus puas dengan medali perunggu nomor tunggal.

Eala sebenarnya berpeluang mencapai final setelah tampil meyakinkan pada set pertama, tetapi performanya menurun memasuki set kedua.

Wang yang menempati peringkat ke-85 dunia tampil lebih konsisten dan mampu mengatasi sejumlah peluang break yang diperoleh Eala sebelum menutup pertandingan melalui servis tanpa kehilangan poin.

Eala mengaku tidak menyesali keputusannya meninggalkan turnamen China Open demi membela Filipina di Asian Games dan merasa bangga dapat bertanding untuk negaranya.

Wang selanjutnya akan menghadapi Zhang Shuai dalam final tunggal putri yang mempertemukan dua petenis China.

Editor: Novia Tri Astuti
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