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Rizky Ahmad Fauzi
Senin, 5 Oktober 2026 | 19.09 WIB

Tumpal Tampubolon, Sosok di Balik Debut Azka Corbuzier hingga Tembus Festival Film New York

Tumpal Tampubolon punya rekam jejak internasional dari Busan, Cannes hingga Toronto. Kini filmnya membawa debut Azka Corbuzier ke New York. (Dok. IST) - Image

Tumpal Tampubolon punya rekam jejak internasional dari Busan, Cannes hingga Toronto. Kini filmnya membawa debut Azka Corbuzier ke New York. (Dok. IST)

JawaPos.com- Nama Tumpal Tampubolon kembali menjadi sorotan setelah film pendek terbarunya, Home, Almost, terpilih melakukan World Premiere di Urbanworld Film Festival ke-30 di New York.

Film tersebut menjadi debut Azka Corbuzier sebagai aktor. Di balik karya yang mengantarkan Azka ke festival film internasional itu, ada Tumpal, sutradara sekaligus penulis asal Indonesia yang telah memiliki rekam jejak panjang di berbagai festival film bergengsi dunia.

Rekam Jejak dari Busan hingga Toronto

Perjalanan Tumpal di perfilman internasional bukan hal baru. Karya-karyanya telah menembus sejumlah festival film dunia, mulai dari Busan, Cannes hingga Toronto.

Film pendek The Sea Calls for Me (Laut Memanggilku) menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan kariernya. Film tersebut meraih Sonje Award di Busan International Film Festival 2021.

Setahun berselang, film yang sama kembali mencatat prestasi di French Riviera Film Festival 2022 di Cannes, Prancis. Tumpal juga membawa pulang penghargaan Best Director dari festival tersebut.

Di Indonesia, kiprah Tumpal juga mendapat pengakuan. Ia memenangkan Piala Citra Festival Film Indonesia untuk kategori Skenario Asli Terbaik melalui film Tabula Rasa.

The Sea Calls for Me kemudian kembali mencatat prestasi dengan meraih Piala Citra untuk kategori Film Cerita Pendek Terbaik.

Sementara itu, debut film panjang Tumpal sebagai sutradara, Crocodile Tears, menjalani World Premiere di Toronto International Film Festival (TIFF) sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai festival film dunia.

Tumpal Tantang Azka Corbuzier

Kini perjalanan Tumpal mempertemukannya dengan Azka Corbuzier. Berbeda dengan Tumpal yang telah lama berkecimpung di festival internasional, Azka justru baru memulai langkahnya sebagai aktor melalui Home, Almost.

Tumpal mengaku tertantang membuat sesuatu yang berbeda lewat film tersebut. Ia memadukan drama keluarga, isu sosial dan kesenjangan dengan adegan action dalam durasi 18 menit.

Editor: Hendra
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