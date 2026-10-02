Asian Games 2026: Langkah Varadisa Septi Terhenti di Perempat Final Gulat Putri

Varadisa Septi. ANTARA/HO-PB PON/Setiyo SC
JawaPos.com - Langkah pegulat putri Indonesia Varadisa Septi Putri Hidayat terhenti pada babak perempat final kelas 76 kg putri Asian Games Aichi-Nagoya 2026, setelah kalah 0-10 dari wakil Kyrgyzstan Aiperi Medet Kyzy di Nagoya City Inae Sports Center, Jepang, Jumat.
Berdasarkan statistik penyelenggara, Medet Kyzy tampil menekan sejak awal dan berusaha membawa Varadisa ke matras untuk mengumpulkan angka.
Pegulat andalan Kyrgyzstan tersebut membuka keunggulan melalui sebuah aksi yang menghasilkan dua poin. Varadisa berusaha membalas dengan menjaga jarak dan mencari celah serangan, tetapi lawan mampu mempertahankan kendali atas pertarungan.
Medet Kyzy kembali mendapatkan dua poin dari aksinya sehingga skor berubah menjadi 4-0. Varadisa mencoba keluar dari tekanan dan membangun serangan dari posisi berdiri, namun belum mampu menghasilkan angka.
Tekanan dari Medet berlanjut. Dia kembali menjatuhkan Varadisa dan memperoleh dua poin tambahan untuk memperlebar keunggulan menjadi 6-0. Varadisa yang berumur 24 tahun berusaha bertahan sekaligus mencari kesempatan melakukan serangan balik.
Namun lawan yang berusia 27 tahun, tetap mampu menguasai pertukaran berikutnya. Pegulat Kyrgyzstan itu kembali mendapatkan dua poin, sehingga membuat skor menjadi 8-0.
Sementara Varadisa terus berusaha keluar dari posisi sulit, tetapi lawannya mampu mengantisipasi pergerakan tersebut.
Pada fase berikutnya, Medet kembali memperoleh dua poin sehingga keunggulannya mencapai 10-0. Pertandingan berakhir setelah pegulat Kyrgyzstan itu memastikan kemenangan dengan selisih angka tersebut.
Hasil itu membuat perjalanan Varadisa Septi Putri Hidayat di kelas 76 kg putri Asian Games Aichi-Nagoya 2026 berhenti pada babak perempat final. Sementara itu, Medet Kyzy melanjutkan langkahnya ke babak semifinal guna melawan atlet dari Jepang Yuka Kagami.
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