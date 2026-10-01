Kadek Sintha Urung Raih Medali di Kayak Tunggal Putri Asian Games 2026

Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 dikukuhkan dengan kekuatan 430 atlet. (Istimewa)
JawaPos.com - Atlet kano slalom Indonesia Kadek Sintha tidak meraih medali Asian Games Aichi-Nagoya 2026, seusai menempati peringkat kelima dalam pertandingan final nomor kayak tunggal putri di Yahagigawa Canoe Slalom Course, Jepang, Kamis.
Berdasarkan statistik penyelenggara, Kadek mencatatkan total waktu 149,84 detik setelah menyelesaikan lintasan dalam 147,84 detik dan menerima tambahan penalti dua detik.
Hasil tersebut membuatnya tertinggal jauh dari para peraih medali, bahkan dengan peringkat keempat yakni Chang Chu-han asal Taiwan. Atlet tersebut membukukan total waktu 113,48 detik setelah menuntaskan lomba dalam 109,48 detik dan menerima tambahan penalti empat detik.
Medali emas menjadi milik atlet Jepang Kurumi Ito yang menorehkan waktu 107,6 detik. Dia menyelesaikan lomba dengan 105,6 detik plus tambahan penalti dua detik.
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Ito hanya berselisih 4,1 detik dibandingkan peraih posisi kedua atau perak yaitu Lin Chen asal China. Chen membukukan total waktu 111,7 detik setelah menyelesaikan lintasan 107,7 detik plus tambahan penalti empat detik.
Sementara, atlet Kazakhstan Yekaterina Tarantseva meraih medali perunggu dengan total waktu 112,23 detik tanpa penalti.
Berdasarkan aturan penyelenggara, dalam nomor kayak tunggal putri, setiap atlet berlomba melawan waktu guna melewati lintasan arus deras dengan sejumlah gerbang. Gerbang hijau dilewati searah arus, sedangkan gerbang merah harus dilewati melawan arus.
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