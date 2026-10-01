Asian Games 2026: Ade Yoan Gagal Raih Medali di Kano Tunggal Putra

Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 dikukuhkan dengan kekuatan 430 atlet. (Istimewa)
JawaPos.com - Atlet kano slalom Indonesia Ade Yoan Sutanto gagal meraih medali setelah menempati peringkat ketujuh dalam pertandingan final nomor kano tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Yahagigawa Canoe Slalom Course, Jepang, Kamis.
Berdasarkan statistik penyelenggara, Ade Yoan membukukan total waktu 209,7 detik setelah menyelesaikan lintasan dalam 155,7 detik dan menerima tambahan penalti 54 detik.
Hasil tersebut membuatnya tertinggal jauh dari para peraih medali dalam pertandingan babak puncak tersebut.
Medali emas menjadi milik atlet Tiongkok Zhicheng Zhang yang mencatatkan waktu terbaik, yakni 98,09 detik, tanpa tambahan penalti. Zhang mampu menuntaskan lintasan dengan catatan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan para pesaingnya.
Sementara, atlet Taiwan Wu Jung-cheng meraih medali perak dengan total waktu 119,09 detik. Dia menyelesaikan lintasan dalam 113,09 detik, tetapi memperoleh tambahan penalti enam detik.
Medali perunggu diraih wakil Thailand Piyanath Koetsuk dengan total waktu 121,68 detik. Koetsuk mencatatkan waktu lintasan 117,68 detik dan mendapat tambahan penalti empat detik.
Sesuai aturan penyelenggara, dalam kano slalom, setiap atlet harus mengarahkan perahu melewati serangkaian gerbang di lintasan berarus deras. Gerbang berwarna hijau harus dilewati mengikuti arah arus, sedangkan gerbang merah harus dilalui dengan melawan arus.
Setiap atlet dituntut menjaga kecepatan sekaligus ketepatan manuver agar dapat menyelesaikan lintasan tanpa menyentuh atau melewatkan gerbang. Kesalahan saat melewati gerbang akan menambah waktu penalti yang diperhitungkan dalam hasil akhir pertandingan.
Tambahan penalti menjadi faktor penting yang mempengaruhi peringkat atlet, karena hasil akhir ditentukan berdasarkan gabungan waktu penyelesaian lintasan dan hukuman waktu.
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