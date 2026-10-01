Kuadran Putri Merah Putih Kalahkan Malaysia untuk Semifinal Takraw Asian Games 2026

Tim sepak takraw putri Indonesia beraksi pada nomor tim regu putri Asian Games 2026 melawan tim Thailand di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Senin (21/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Tim sepak takraw kuadran putri Indonesia melaju ke babak semifinal Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah mengalahkan Malaysia pada partai terakhir fase Grup B, Kamis.
Skuad Merah Putih sempat kalah pada set pembuka, namun mereka menaklukkan tim jiran dalam tiga set 16-17, 15-11 dan 15-12 dalam pertandingan ketat yang berlangsung di Mizuho Park Gymnasium, Nagoya.
"Evaluasinya tadi, kami agar lebih perbanyak berlatih dalam kuadran. Selama ini, kami berlatih 70 persen dalam regu dan 30 persen dalam kuadran. Tadi kelihatan kalau kami kalah start dari mereka," ungkap Kapten tim kuadran putri Dini Mita Sari setelah pertandingan.
Pada set pembuka, tim kuadran putri tertinggal pada awal permainan. Kejar mengejar poin sempat terjadi dan kuadran Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan.
Namun pada poin-poin akhir, tim yang dinakhodai Dini itu tidak bisa mengambil peluang poin sehingga dimenangkan Malaysia.
Menurut Dini, timnya memang belum siap pada set pertama sehingga permainan mereka terasa kurang enak.
"Yang kami rasakan belum panas ya, permainan kami malah terbawa oleh (pola) mereka. Dari segi skill, justru kami lebih bagus dari mereka, tapi sayangnya kami malah terbawa ritme lawan di awal," Dini mengungkapkan.
Pada nomor sepak takraw kuadran, Kontingen Indonesia menurunkan dua tim, masing-masing bermain pada nomor putri dan putra.
Tim kuadran putri Indonesia sukses menyusul langkah tim putra, yang juga mengamankan tiket babak semifinal lebih dulu dengan berbekal tiga kemenangan pada fase grup.
Sebelum membungkam Malaysia, tim kuadran putri terlebih dulu mengalahkan Laos dan tim tuan rumah Jepang.
Dengan keberhasilan kedua tim yang mampu menyapu bersih seluruh tiga pertandingan fase grup, atlet dan pelatih optimistis bisa menyumbang hasil terbaik bagi Merah Putih untuk cabang olahraga sepak takraw Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
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Jawa Pos
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