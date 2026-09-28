Jasmine Paolini Antar Italia ke Semifinal Billie Jean King 2026 Usai Taklukkan Tiongkok

Jasmine Paolini (Flashscore)
JawaPos.com – Jasmine Paolini menjadi penentu keberhasilan Italia mengalahkan tuan rumah Tiongkok dengan skor 2-1 pada perempat final Piala Billie Jean King.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (25/9), Italia sempat tertinggal setelah Zhang Shuai mengalahkan Elisabetta Cocciaretto dengan skor 6-0, 6-2 dalam pertandingan tunggal pertama.
Paolini kemudian menyamakan kedudukan setelah mengalahkan Zheng Qinwen dengan skor 6-3, 7-6(4), sekaligus memaksa pertandingan dilanjutkan ke nomor ganda penentu.
Beberapa jam kemudian, Paolini kembali tampil bersama Sara Errani dan mengamankan kemenangan atas Guo Hanyu dan Jiang Xinyu dengan skor 6-3, 5-7, 6-3.
Pertandingan ganda tersebut berlangsung sengit dan berakhir menjelang pukul 01.00 waktu setempat, tetapi pasangan Italia mampu mengatasi tekanan untuk memastikan kemenangan timnya.
Hasil tersebut membuat Paolini mencatatkan dua kemenangan dalam satu hari sekaligus mempertahankan peluang Italia untuk mempertahankan gelar.
Kemenangan atas Tiongkok membawa Italia melaju ke semifinal dan akan menghadapi Ukraina pada Sabtu.
Paolini kini mencatatkan sembilan kemenangan tunggal secara beruntun di Piala Billie Jean King dan kemudian meraih kemenangan ke-10 ketika berpasangan dengan Errani.
Italia akan berusaha melanjutkan perjuangan mempertahankan gelar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan Tiongkok pada babak perempat final tahun lalu.
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