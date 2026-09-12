Elena Rybakina Amankan Semifinal US Open 2026 Usai Tekuk Juara Olimpiade Zheng Qinwen

JawaPos.com – Elena Rybakina memastikan tempat di semifinal US Open 2026 sekaligus mengamankan posisi sebagai petenis nomor satu dunia untuk pertama kalinya dalam karier.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (10/9), Petenis Kazakhstan berusia 27 tahun itu mengalahkan juara Olimpiade asal Tiongkok, Zheng Qinwen, dengan skor 3-6, 6-1, 6-4 dalam pertandingan selama dua jam 14 menit di Stadion Arthur Ashe.

Hasil tersebut memastikan Rybakina menggantikan Aryna Sabalenka dari Belarus di puncak peringkat dunia pada pekan depan.

Rybakina bangkit setelah kehilangan set pertama dan tampil lebih agresif pada dua set berikutnya untuk mengamankan kemenangan.

Rybakina mengaku harus mengatasi pikiran negatif setelah memulai pertandingan dengan kurang baik, terutama karena pertandingan berlangsung lebih awal dibandingkan laga-laga sebelumnya di US Open.

Rybakina kini akan menghadapi pemenang pertandingan antara Coco Gauff dan Mirra Andreeva pada semifinal yang dijadwalkan berlangsung Kamis.

Kemenangan atas Zheng juga menjaga peluang Rybakina untuk meraih gelar Grand Slam ketiganya setelah sebelumnya menjuarai Wimbledon 2022 dan Australian Open 2026.

Zheng, yang merupakan juara Olimpiade bertahan, gagal mencapai semifinal US Open untuk pertama kalinya dalam kariernya setelah tampil sebagai unggulan.