Xaverius Prawiro: Bukan Sekadar Cetak Pemenang Basket, tapi Bentuk Karakter Lewat Proses

Setelah pensiun sebagai atlet, Xaverius Prawiro (kiri) mendapat tugas sebagai Caretaker di AirZone BSD dengan klub AirOne. Di sini, dia tak hanya ingin menjadikan atlet pemenang tetapi membentuk karakter yang dibentuk melalui proses. (Dok. IST)
JawaPos.com - Setelah pensiun sebagai atlet, Xaverius Prawiro mendapat tugas sebagai Caretaker di AirZone BSD dengan klub AirOne. Di sini, dia tak hanya ingin menjadikan atlet pemenang tetapi membentuk karakter yang dibentuk melalui proses
Halo coach, Apa Kabar?
Ya Baik
Di AirOne basket ini mulai kapan sih?
Aku tuh mulai diajak gabung dari 2 tahun lalu. Ngomongin 2 tahun lalu itu, kita ngobrol, akhirnya jalan dan satu visi.
Nah visinya tuh sama.
Fokus di pembinaan. Nah saya dikasih impresinya itu adalah identitas diri. . AirOne visinya itu adalah building generation of star (Pembinaan). Kita gak tau, kita bukan orang terpintar, kita cuma nurut dan melangkah, itu hatinya itu.
Ngebawanya itu, kita gak tau kan, kita nanti jadi seperti apa, kita cuma melangkah dan percaya.
Tugasnya sendiri sebagai apa?
Caretaker. Sebenarnya basically ngurusin tempat ini dan connect sama community. Intinya ngurusin AirZone di BSD Tangerang Selatan dan memastikan semua sudah berjalan sesuai track dan SOP.
Seperti Apa program AirZone?
Kita punya empat pilar program. Ada AirOne Basketball, TCC Strength & Conditioning, Air Babies, dan Zone Community.
Apa yang beda bertugas di sini kalau dulu sebagai pemain kan dilayani sekarang melayani?
Dulu waktu bermain kan tanggung jawabnya cuma bermain dan diri sendiri, sekarang tanggung jawabnya adalah berhubungan dengan perkembangan orang lain dan community
Lalu apa lagi nilai yang ingin dibangun dari atlet?
Kami juga ingin membentuk karakter melalui pembinaan lewat Basket. Jadi, dalam setiap hal yang kami lakukan, kami selalu kembali kepada karakter. Kami punya nilai-nilai seperti Believe in God, integrity, Loyalty, Unity in diversity, Principled, Perseverance, Skills.
Jadi setiap kali melakukan sesuatu di ke 4 pilar program AirZone, kami selalu merujuk kepada nilai-nilai tersebut.
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