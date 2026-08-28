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Andika Rachmansyah
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Jakarta Jadi Panggung Sebastien Loeb dan Kevin Hansen di FIA Rallycross World Cup 2026

Sebastien Loeb dan Kevin Hansen akan menjadi pembalap Sarga Motorsport di FIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta. (Istimewa) - Image

Sebastien Loeb dan Kevin Hansen akan menjadi pembalap Sarga Motorsport di FIA Rallycross World Cup 2026 Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Legenda motorsport Sebastien Loeb dipastikan tampil dalam FIA Rallycross World Cup 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta, pada 5–6 Desember 2026. Juara dunia World Rally Championship (WRC) sembilan kali itu akan memperkuat Sarga Motorsport di kategori RX1 bersama Kevin Hansen.

Kehadiran Loeb menjadi salah satu daya tarik utama pada penyelenggaraan perdana FIA Rallycross World Cup di Indonesia. Selain Loeb dan Hansen, Sarga Motorsport juga menurunkan pembalap muda Indonesia Kingston Effendi yang akan tampil di kategori RX5.

Sarga.co melalui Sarga Motorsports menyiapkan tiga pembalap dari dua generasi untuk ambil bagian dalam ajang tersebut. Line-up itu sekaligus mempertemukan pengalaman pembalap papan atas dunia dengan talenta muda Indonesia dalam satu tim.

Founder Sarga.co Aryo Djojohadikusumo mengatakan kehadiran Loeb dan Hansen tidak hanya ditujukan untuk memperkuat Sarga Motorsport. Menurutnya, keduanya juga menjadi bagian dari upaya memberikan panggung internasional kepada Kingston Effendi.

"Kami bangga dapat bekerja sama dengan Kevin Hansen dan Sebastien Loeb, dua nama yang memiliki reputasi luar biasa dalam dunia motorsport, sekaligus memberikan panggung kepada Kingston Effendi sebagai representasi generasi baru talenta Indonesia," kata Aryo dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).

Chief of Sarga Motorsport Felix Effendi juga melihat ketiga pembalap tersebut memiliki peran berbeda dalam program tim. Loeb membawa pengalaman kelas dunia, Hansen menghadirkan prestasi di level tertinggi, sedangkan Kingston menjadi representasi generasi baru pembalap Indonesia.

"Sebastien, Kevin, dan Kingston mewakili tiga elemen penting dari apa yang ingin kami bangun melalui Sarga Motorsport: pengalaman kelas dunia, prestasi di level tertinggi, dan potensi generasi baru Indonesia," ujar Felix.

Bagi Hansen, kesempatan kembali satu tim dengan Loeb menjadi salah satu hal yang membuat penampilannya di Jakarta semakin spesial. Terlebih, reuni tersebut berlangsung dalam penyelenggaraan perdana FIA Rallycross World Cup di Indonesia.

"Saya sangat antusias menjadi bagian dari FIA Rallycross World Cup di Jakarta bersama SARGA.CO. Kesempatan untuk kembali membalap bersama Sebastien, kali ini di Indonesia, membuat program ini terasa sangat spesial," ucap Hansen.

Editor: Banu Adikara
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