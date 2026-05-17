Hasil MotoGP Catalunya 2026! Fabio Di Giannantonio Menang Dramatis Usai Red Flag Ganda dan Alex Marquez Jatuh

Fabio Di Giannantonio merayakan kemenangan dramatis pada balapan MotoGP Catalunya 2026 yang berlangsung penuh insiden dan dua red flag. (Instagram/@fabiodiggia49)
JawaPos.com — Fabio Di Giannantonio sukses memenangi balapan utama MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026), setelah race berlangsung penuh drama dengan dua kali red flag. Balapan makin kacau usai Alex Marquez mengalami kecelakaan keras ketika sedang memburu posisi terdepan.
MotoGP Catalunya 2026 langsung menghadirkan tensi tinggi sejak awal balapan karena absennya Marc Marquez membuat persaingan podium semakin terbuka.
Sejumlah insiden, kontak antarpembalap, hingga kecelakaan besar membuat jalannya race berlangsung tidak normal sampai garis finis.
Bagaimana Jalannya Start MotoGP Catalunya 2026?
Balapan langsung menghadirkan kejutan bahkan sebelum lampu start padam. Pembalap Red Bull KTM Factory, Brad Binder, harus memulai race dari pit lane akibat masalah mesin setelah warm up lap.

Saat balapan dimulai, Pedro Acosta tampil agresif dan langsung mengambil alih pimpinan lomba hingga putaran kedua. Raul Fernandez membayangi di posisi kedua, sedangkan Alex Marquez menempel ketat di urutan ketiga.
Persaingan di grup depan berlangsung sangat ketat karena hampir seluruh pembalap saling menempel dalam selisih tipis.
Alex Marquez sempat terlibat kontak dengan Jorge Martin, tetapi keduanya masih mampu menjaga motor tetap tegak.

Drama belum berhenti karena pada putaran ketiga Johann Zarco juga menyentuh motor Alex Marquez. Kontak tersebut membuat adik Marc Marquez itu kehilangan momentum dan turun hingga posisi kelima.
