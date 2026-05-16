Semifinal AVC 2026: Bhayangkara Tantang Hyundai Capital di Pontianak, JTEKT Stings Aichi Hadapi Foolad Sirjan Iran

Pemain Jakarta Bhayangkara Presisi, Bardia melakukan melakukan spike. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com – Empat tim terbaik memastikan langkah ke babak semifinal ajang Asian Volleyball Championship (AVC) 2026 di GOR Terpadu A Yani, Kota Pontianak. Pertandingan penentuan menuju final dipastikan berlangsung sengit hari ini, dengan mempertemukan klub-klub kuat Asia Timur, dan Timur Tengah, termasuk wakil Indonesia, Jakarta Bhayangkara Presisi.
Babak semifinal dijadwalkan digelar dalam dua laga krusial pada Sabtu (16/5). Pada pertandingan pertama pukul 15.00 WIB, JTEKT Stings Aichi (Jepang) akan menghadapi Foolad Sirjan Iranian (Iran). Sementara laga kedua pada pukul 19.00 WIB mempertemukan Jakarta Bhayangkara Presisi (Indonesia) melawan Hyundai Capital Skywalkers (Korea Selatan).
Pertandingan pembuka semifinal diprediksi berlangsung ketat. JTEKT Stings Aichi dikenal dengan permainan cepat, dan pertahanan solid, sedangkan Foolad Sirjan Iranian tampil impresif sepanjang turnamen dengan kekuatan serangan, dan blok yang tangguh.
Sorotan publik Indonesia tertuju pada laga malam hari saat Jakarta Bhayangkara Presisi menghadapi Hyundai Capital Skywalkers. Tim asal Korea Selatan itu merupakan salah satu kekuatan dominan di Asia dengan pengalaman internasional yang matang.
Meski menghadapi lawan berat, Bhayangkara Presisi tampil percaya diri setelah menunjukkan performa konsisten sejak fase grup hingga perempat final. Dukungan penuh suporter diharapkan menjadi tambahan energi bagi tim untuk mencetak sejarah lolos ke partai puncak.
Ketua Seksi Pertandingan, Kombes Pol Agung Setyo Wahyudi menyatakan, seluruh persiapan semifinal telah berjalan optimal. Panitia, kata dia, memastikan pertandingan berlangsung lancar sesuai standar internasional.
“Semua tim yang lolos merupakan yang terbaik di turnamen ini. Kami memastikan kesiapan teknis pertandingan, termasuk jadwal, perangkat pertandingan, dan keamanan, agar berjalan sesuai standar internasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, tingginya antusiasme penonton menjadi energi positif bagi penyelenggaraan turnamen, khususnya dalam mendukung tim tuan rumah. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, pecinta bola voli dipastikan akan disuguhkan duel-duel berkualitas tinggi. “Semifinal AVC 2026 tidak hanya menjadi perebutan tiket ke final, tetapi juga ajang pembuktian dominasi di level klub Asia,” tambahnya.
Sebelumnya, Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan langkah ke semifinal usai menundukkan Zhaiyk VC dengan skor 3-1 dalam pertandingan pembuka pada, Rabu (13/5). Salah satu pemain, Farhan mengakui timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah meski meraih kemenangan. Menurutnya, kekompakan tim menjadi kunci yang harus terus diperbaiki untuk menghadapi laga berikutnya.
“Kami sebisa mungkin harus lebih kompak lagi. Tidak bisa terus menunggu. Banyak yang harus diperbaiki, mulai dari receive, service, hingga koordinasi antar pemain,” ungkapnya.(bar)
