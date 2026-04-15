Polling Pemain Jagokan Oklahoma City Thunder Juara NBA, Shai Gilgeous-Alexander Unggulan MVP

Shai Gilgeous-Alexander jadi unggulan MVP NBA musim ini. (Dok. Instagram/@shai)
JawaPos.com - Oklahoma City Thunder jadi favorit utama meraih gelar juara NBA musim ini. Setidaknya, itulah hasil polling dari para pemain yang dirilis The Athletic kemarin (14/4).
Dalam jajak pendapat yang melibatkan 146 pemain itu, sekitar 50 persen diantaranya menjagokan Thunder mempertahankan gelar.
Thunder punya alasan kuat untuk diunggulkan. Mereka adalah tim dengan catatan musim reguler terbaik dengan rekor 64-18. Selain itu, tim asuhan Mark Daigneault itu juga memiliki pemain berlabel Most Valuable Player (MVP), yakni Shai Gilgeous-Alexander (SGA).
“Mereka adalah tim yang paling dominan,” kata seorang pemain yang memilih Thunder kepada The Athletic.
Di posisi kedua, San Antonio Spurs terpaut cukup jauh dengan 25,3 persen suara. Namun, itu sudah jadi capaian tersendiri. Sebab, tim yang dipimpin oleh Victor Wembanyama itu berkekuatan pemain muda, dan Wemby -sapaan Wembanyama- baru akan menjalani debut playoff NBA musim ini.
“Mereka (Spurs) punya peluang besar,” kata seorang pemain yang memilih Spurs. “Saya rasa masalah terbesar yang akan mereka hadapi adalah kurangnya pengalaman. Tapi (dengan) ukuran tubuh, jangkauan, atletis, dan kemampuan menembak, saya rasa mereka adalah tim dengan level tinggi,” lanjutnya.
Kebetulan, sepanjang musim ini, Spurs mencatat hasil positif saat bertemu Thunder. Wembanyama dkk memenangi empat dari lima pertemuan babak reguler. Catatan itu menjadi salah satu faktor mereka jadi penantang gelar utama Thunder musim ini.
Sementara itu, Boston Celtics menjadi tim dari Wilayah Timur dengan suara terbanyak dengan 8,2 persen. Kembalinya Jayson Tatum setelah pulih dari cedera Achilles, serta konsistensi Jaylen Brown disebut sebagai faktor utama yang bisa mendongkrak peluang Celtics.
SGA Unggulan MVP
Lebih lanjut, jajak pendapat dari The Athletic juga menempatkan Gilgeous-Alexander jadi unggulan utama meraih gelar MVP musim ini. Guard 27 tahun itu bahkan hampir meraih dua kali lipat dukungan dibanding pesaing terdekatnya, Nikola Jokic dari Denver Nuggets.
