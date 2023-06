BaKri Berharap Revans Pada Hari Kedua Indonesia Open 2023

JawaPos.com - Ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menantikan momen untuk membalaskan kekalahan mereka dari wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada pertemuan yang akan terjadi di babak pertama Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/6), dikutip dari ANTARA.



Pada hari kedua turnamen, pasangan juara All England 2022 itu berniat revans dari ganda putra asal Malaysia itu setelah dikalahkan di babak kedua Singapore Open 2023 pekan lalu.

"Setelah kalah, kami akan fokus ke Indonesia Open. Latihan dan persiapan yang lebih baik. Kami akan berusaha revans saat bertemu di babak pertama Indonesia Open nanti," kata Fikri melalui keterangan resmi PP PBSI.



Kekalahan itu menjadi momen yang mengecewakan bagi Bagas/Fikri. Pasalnya hasil tersebut mempengaruhi kepercayaan diri mereka saat sedang dalam tren naik, berbekal status runner up dari Thailand Open awal Juni.



Usai terhenti di Singapura, Bagas/Fikri fokus berlatih untuk persiapan Indonesia Open. Sebagai wakil tuan rumah, Bagas/Fikri wajib tampil prima serta membalas kekalahan dari Aaron/Soh.



Perjuangan Bagas/Fikri akan menjadi salah satu dari 11 penampilan wakil Indonesia yang akan berkompetisi pada hari kedua Indonesia Open 2023, Rabu.



Sejumlah pemain unggulan dari pihak tuan rumah juga akan tampil, mengikuti sembilan wakil Indonesia yang sudah bermain pada hari pertama, Selasa (13/6).