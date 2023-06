Satu Kemenangan Lagi untuk Menutup Puasa Gelar Nuggets Selama 47 Tahun

JawaPos.com – Penantian 47 tahun Denver Nuggets menjadi juara NBA bisa terwujud paling cepat Rabu (13/6). Nikola Jokic cs kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengangkat trofi Larry O’Brien.

Situasi itu terjadi setelah kemarin Nuggets menumbangkan Miami Heat 108-95 di Kaseya Center, markas Heat. Hasil ini membuat Nuggets kini unggul 3-1 dalam format best of seven.

”Belum, ini belum selesai. Kami harus menang sekali lagi,” ucap Michael Malone, head coach Nuggets, seusai laga keempat kemarin (10/6) dilansir ESPN.

Nuggets punya kesempatan meraih gelar itu dengan percobaan maksimal tiga kali. Dua di antaranya berlangsung di markas mereka sendiri, Ball Arena. Salah satunya pada game kelima Rabu (13/6). Posisi ini sekaligus membuat Heat kini terjepit.

Dua kekalahan di kandang sendiri pada final jelas pukulan telak bagi tim asuhan Erik Spoelstra itu. Apalagi, sejarah mencatat 35 dari 36 tim yang sudah unggul 3-1 di final NBA selalu bablas juara.

Namun, Spoelstra tak patah semangat. Dia menyebut belum ada yang mustahil untuk timnya saat ini. ”Kami datang ke final NBA ini setelah melewati berbagai jalan yang brutal. Pola yang sama harus kami lewati lagi sekarang. Misi kami sekarang cuma satu: membawa final kembali ke Miami,” ucapnya.

Heat sebenarnya punya peluang besar untuk menang kemarin. Center yang sekaligus bintang utama Nuggets Nikola Jokic sudah mendapat lima kali foul alias foul out saat kuarter keempat tersisa 10 menit. Namun, ternyata pemain-pemain Nuggets lain sukses menutup lubang itu dengan sangat baik.

Aaron Gordon mencetak 27 poin. Bruce Brown dari bench mengemas 21 angka. Jamal Murray menambahi 15 poin dan 12 assist. Ini sudah kali keempat berturut-turut Murray sukses membuat double digit assists untuk timnya.

”Kali ini adalah kerja keras seluruh tim. Tidak ada satu pun pemain yang menonjol sendirian. Tinggal satu kemenangan lagi yang harus kami raih,” kata Murray.