Fajri Tersingkir di Babak Awal Singapore Open, Netizen Bikin Pro-Kontra

JawaPos.com – Unggahan Twitter tiba-tiba meledak, terlebih setelah ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kembali gagal di babak awal Singapore Open 2023.

Ganda putra unggulan pertama itu menyerah dari pasangan Inggris, Ben Lane/Sean Vendy, dua gim langsung 15-21, 18-21. Kekalahan itu membuat rentetan hasil buruk mereka setelah Piala Sudirman 2023.

Kekalahan itu membuat banyak netizen, khususnya pencinta badminton Tanah Air gemas menyikapi kekalahan tersebut. Mereka menganggap pasangan yang biasa dijuluki Fajri itu tak menunjukkan permainan seperti biasanya.

“ITU FAJRI TOLONG CEPETAN DISEMBURIN AJA COACH KATANYA PENGEN KE PARIS24 MAINNYA MACEM ONDEL ONDEL,” tulis @stefanyvonne.

Tapi, tak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada Fajri. Mereka diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan ketika berlaga di Indonesia Open 2023.

“Kritik sangat boleh dan memang diperlukan sesuai teknis, semoga kita gak ngetik doa jelek ke pemain sendiri, penampilan mereka memang jelek tapi bukan berarti kans mereka ke Paris 2024 udah tertutup,” timpal akun @slayyiii.

“Comeback stronger! cepet balik ke performa biasanya ya, fajri yg selalu onfire tiap match, yang ga gampang nyerah kalau udah ketinggalan point buru-buru dikejar lagi and convert, yg sering jadi sobat weekend. jadi wr 1 berat yaa jri?? u can get through all of this kok jri,” tulis @alohaaaw.

Yang jelas, Fajri masih memiliki kans untuk mempertahankan statusnya sebagai peringkat pertama ganda putra. Mereka harus melakukan itu agar berpeluang lolos ke Olimpiade 2024 di Paris.