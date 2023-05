Miami Heat Sudah di Atas Angin

JawaPos.com - Markas Boston Celtics TD Garden diacak-acak Miami Heat dalam dua laga pembuka final playoff NBA wilayah timur. Jimmy Butler cs sukses mencuri kemenangan kedua back to back meski hanya berstatus tim tamu.

Pada game kedua kemarin (20/5) WIB Heat membabat tuan rumah 111-105. Sebelumnya, di game pertama Kamis (18/5) mereka juga menekuk Celtics 123-116.

Hasil ini mengantar Heat unggul 2-0 dalam format best of seven. Kini, Heat berpeluang besar mengunci tiket final NBA secepatnya. Itu karena dua game selanjutnya berlangsung di Kaseya Center, markas Heat.

Misi itu dimulai pada game ketiga besok. “Aku sangat suka dengan cara kami bermain. Kami berkompetisi dengan begitu sengit. Apapun akan kami lakukan untuk menang,” ucap Butlet dilansir Yahoosport.

Menilik rekor performa Heat di kandang sepanjang playoff, misi super sulit akan dihadapi Celtics. Sampai saat ini, Heat belum terkalahkan dengan rekor 6-0 saat tampil di Kaseya Center.

Catatan sejarah NBA kini juga berpihak ke Heat. Dalam data ESPN Stats, tim yang sudah unggul 2-0 di playoff nyaris selalu mampu melaju ke babak selanjutnya. Perbandingannya bahkan sangat jauh. Dalam catatan itu, hanya 5 dari 23 tim dalam sejarah NBA yang sanggup melaju ke babak selanjutnya setelah tertinggal 0-2.

“Kami sama sekali tidak memperhatikan detail-detail kecil,” ucap Joe Mazzulla, head coach Celtics dilansir ESPN. “Padahal, kompetisi ini sejatinya adalah pertarungan siapa yang paling disiplin di dalam lapangan. Kami gagal melakukan itu,” tambahnya.

Butler memborong 27 poin untuk Heat. Bam Adebayor menambahi 22 angka, 17 rebound, dan 9 assists. Caleb Martin yang datang dari bench juga hot dengan raihan 25 angka.

Jayson Tatum sudah melakukan segalanya untuk Celtics dengan raihan 34 poin, 13 rebound, dan 8 assists. Celtics sempat di atas angin dengan unggul 11 angka dari Heat di kuarter ketiga.

Tapi sayang, itu semua terhapus dengan performa melempem mereka di kuarter pemungkas. Di 12 menit terakhir laga itu Heat unggul dalam raihan poin mencapai 36-22 untuk membawa pulang dua kemenangan dari Boston.