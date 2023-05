Ditawari Gaji Wah oleh Yamaha, Peluang Toprak Razgatlioglu ke MotoGP Tertutup

JawaPos.com - Sinyal bahwa Yamaha akan membawa juara World Superbike (WSBK) 2021 Toprak Razgatlioglu ke MotoGP meredup. Bahkan, bisa dikatakan padam.

Hal itu dikonfirmasi setelah Yamaha menawarkan gaji superbesar agar bisa mempertahankannya di WSBK. Saat ini, rider Turkey tersebut sedang digoda oleh Honda dan BMW untuk pindah ke garasi mereka.

''Kami telah mengajukan tawaran yang substansial untuk menunjukkan betapa pedulinya kami kepadanya,'' terang Andrea Dosoli kepada

" We have made a substantial offer to show him how much we care " confirms Andrea Dosoli to Corsidemoto, kepada Yamaha Eropa untuk WSBK. Dia memang tidak menyebut angka pasti terkait tawaran perpanjangan kontrak tersebut.

Namun, sejumlah sumber menyebut angka hingga GBP 1,5 juta (Rp 24 miliar) per tahun. Jika benar, angka tersebut empat kali lipat lebih besar dari gaji juara bertahan WSBK Alvaro Bautista (Ducati) untuk musim 2024.

Bukan hanya itu, dia akan menjadi rider dengan bayaran tertinggi di WSBK. Mengalahkan Jonathan Rea yang dibayar EUR 1,2 juta (Rp 19.5 miliar) oleh Kawasaki.

Dengan keputusan Yamaha tersebut berarti tidak ada peluang bagi Toprak untuk naik kasta ke MotoGP. Yang artinya pula, tes di Jerez bulan lalu tidak berhasil meyakinkan Yamaha atas kemampuan Toprak mengendarai motor MotoGP YZR-M1.