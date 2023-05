Kamboja Minta Maaf Atas Insiden Bendera Indonesia Terbalik

JawaPos.com–Kamboja meminta maaf atas insiden bendera Indonesia terbaik pada upacara pembukaan SEA Games XXXII/2023 Kamboja di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Jumat (5/5).

Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia telah mengirimkan surat keberatan kepada Panitia Penyelenggara SEA Games 2023 Kamboja (CAMSOC) atas kejadian bendera Merah Putih yang terbalik pada pre-show opening ceremony yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Press Office of The Council of Ministers Cambodia.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Harry Warganegara mengatakan, tuan rumah telah menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kejadian bendera Merah Putih yang terbalik. Mereka juga bertindak cepat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang pada upacara pembukaan SEA Games 2023.

”Kamboja sudah meminta maaf secara langsung kepada kami dan bertindak cepat sehingga kejadian tersebut tidak terulang di opening ceremony,” ujar Harry seperti dilansir dari Antara di Phnom Penh, Jumat (5/5).

NOC Indonesia mengirimkan keberatan secara resmi melalui surat Nomor 5.5.2/NOC-INA/SET/2023 tertanggal 5 Mei yang ditandatangani Harry Warganegara kepada Sekretaris Jenderal NOC Kamboja dan CEO CAMSOC Vath Chamroeun.

”NOC Indonesia secara resmi menyampaikan keberatan kepada CAMSOC yang salah memasang bendera Indonesia dengan benar sebelum dimulainya Opening Ceremony 32th SEA Games 2023 di Stadion Morodok Techno National Stadium, Phnom Phen,” tutur Harry.

”Penempatan bendera kami yang terbalik tidak dapat diterima karena kami telah memberi tahu CAMSOC berkaitan dengan pemasangan bendera Indonesia yang telah disetujui sebelumnya. Kami berharap ada perbaikan yang dilakukan pada Opening Ceremony dan menanti tindakan cepat tuan rumah,” ujar Harry Warganegara.

Opening Ceremony sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 19.00 waktu setempat. Namun, para penonton yang menyaksikan langsung upacara pembukaan diinformasikan untuk datang lebih cepat sebelum acara dimulai. Dalam jeda waktu tersebut, event organizer menyuguhkan pre-show sebelum dimulainya opening ceremony yang ditayangkan langsung di kanal YouTube.

SEA Games Kamboja merupakan edisi ke-32. Ini adalah kali pertama Kamboja menjadi tuan rumah pesta olahraga solidaritas negara kawasan ASEAN. Tim Indonesia untuk SEA Games dipimpin Chef de Mission (CdM) Lexyndo Hakim berpartisipasi di 31 cabang olahraga.