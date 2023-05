Rossi Minta Bagnaia Membalap Lebih Lambat

JawaPos.com- Meski sudah sibuk sebagai pembalap mobil, Valentino Rossi tetap memberikan wejangan kepada anak-anak asuhnya di VR46 Academy.

Termasuk kepada Francesco Bagnaia yang baru saja menjuarai MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Minggu (30/4).

Kesalahan yang dibuatnya saat memimpin balapan di GP Amerika Serikat ( AS) dan berujung DNF (did not finish) menyadarkan Pecco-sapaan Bagnaia- untuk melakukan introspeksi.

Termasuk berbicara langsung kepada sang mentor Valentino Rossi.

The Doctor, begitu Rossi dijuluki, mengungkapkan bahwa Pecco mengajaknya bicara setelah insiden di Austin. Di sanalah, Rossi memberikan wejangan yang kemudian dipraktikkan Pecco di Jerez.

''Kami berbicara banyak setelah dia (Pecco) pulang dari Austin,'' terang Rossi kepada Sky.

''Aku mencoba menjelaskan kepadanya apa yang aku pikirkan. Karena aku merasa dia melakukan keasalahan.''

''Akan sangat sulit ketika seorang rider terjatuh saat memimpin balapan, (mentalnya) itu akan sulit disembuhkan.''

''Tentu saja aku sedih melihat itu, tapi aku katakan kepadanya bahwa yang diperlukannya adalah membalap dengan lebih lambat, namun tanpa melakukan kesalaan.''

Di Jerez, Pecco terkesan lebih tenang saat membalap. Dia tak lagi terburu-buru. Tak memaksakan harus segera memimpin balapan jika hal itu sulit dilakukan.

Juga tak berambisi memenangi lomba demi menjaga konsistensi selalu finis balapan dan meraih poin untuk klasemen akhir.

Di sprint race, Pecco puas finis runner up di belakang Brad Binder (KTM). Dia memanfaatkan kesalahan Jack Miller (KTM) yang terus mendapatkan tekanan di lap-lap akhir.

Sementara di balapan utama (feature race) Minggu (30/4), Pecco terlihat tenang menjaga ritme balapan di awal-awal lomba, memanajemen ban dengan baik, lalu bertarung habis-habisan di lima lap terakhir.

Alhasil, dia berhasil meraih podium tertinggi sekaligus merebut kembali posisi pemuncak klasemen dari Marco Bezzecchi (Mooney VR46).