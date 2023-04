Hasil Balapan MotoGP Amerika Serikat: Rins Raja Baru COTA

JawaPos.com - Tanpa kehadiran Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat (AS) kali ini, COTA (Circuit of the Americas) memiliki raja baru. Dia adalah Alex Rins (LCR Honda).

Pembalap kribo itu sukses menjuarai race utama (feature race) MotoGP AS dengan kemenangan fantastis. Dengan hasil tersebut, Rins kini mengantongi rekor dua kali kemenangan di sirkuit COTA.

Yang pertama terjadi di 2021 saat masih membalap untuk Suzuki.

Pada balapan Senin dinihari (17/4). Luca Marini (VR46) finis di posisi runner up, disusul Fabio Quartararo yang sukses meraih podium perdananya musim ini.

Sedangkan, pemenang sprint race MotoGP AS Francesco Bagnaia kembali mengalami crash out saat memimpin balapan.

Dia mengelami insiden di tikungan 3 pada lap ke-8 ketika mendapat tekanan dari Rins.

Balapan dibuka dengan insiden crash yang dialami rider Pramac Ducati Jorge Martin di lap pertama.

Bukan hanya mengalami crash sendiri, dia ikut menyapu kolega sesama penunggang Ducati, Alex Marquez (Gresini). Keduanya out dari balapan.

Crash out juga menimpa Alex Espargaro (Aprilia) dan Jack Miller (KTM).