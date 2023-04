Kings Curi Kemenangan dari Warriors pada Putaran Pertama Play-off NBA

JawaPos.com – Sacramento Kings berhasil mencuri kemenangan dari Golden State Warriors dengan skor akhir 126-123. Mereka memperoleh itu pada gim pertama putaran pertama babak play-off NBA Wilayah Barat di Golden 1 Center Arena California, Minggu (16/4/2023).

Kemenangan Kings pada gim pertama babak play-off NBA ini diwarnai dengan beberapa catatan baru. Pointer tertinggi untuk Kings De'Aaron Fox mencetak 38 poin pada pertandingan debutnya di babak play-off NBA.

Baca Juga: Hancurkan Thunder, Timberwolves Pastikan Tempat di Play-off NBA

Berdasarkan statistik yang dikutip dari laman resmi NBA, Malik Monk menambahkan 32 poin, Domantas Sabonis mencetak double-double 12 poin dan 16 rebond, serta Harrison Barnes dengan 13 poin.

Kemenangan gim pertama babak play-off setelah tak terjangkau dari kompetisi pascamusim NBA selama 16 tahun merupakan kado termanis bagi para penggemar Kings.

Sedangkan jawara NBA musim lalu Golden State Warriors harus rela defisit satu gim. Mereka harus berjuang dalam sisa enam pertandingan lainnya melawan Kings dalam format the best of seven dan melaju ke putaran kedua play-off NBA.

Baca Juga: Miami Heat Lolos ke Play-off NBA usai Kalahkan Chicago Bulls

Stephen Curry gagal menyamakan kedudukan pada tiga detik terakhir pertandingan lewat tembakan tiga poinnya, dan skor tak berubah 126-123 untuk Kings. Kendati demikian, pencetak tiga poin tertinggi sepanjang masa NBA itu mencetak 30 poin untuk Warriors.

Padahal, di kuarter awal dan pertengahan pertandingan, Warriors berada di atas angin hingga unggul sampai 10 poin dan menguasai permainan. Kuarter empat menjadi titik balik bagi Kings dan sang juara bertahan yang lengah akhirnya kecolongan.

Klay Thompson, yang juga merupakan pencetak tiga poin tertinggi pada NBA musim ini, menambahkan 21 poin untuk Warriors, Andrew Wiggins dan Jordan Poole masing-masing 17 poin, serta Donte DiVincenzo 10 poin.

Gim kedua antara Kings dan Warriors akan diselenggarakan di Sacramento pada Selasa (18/4/2023). Namun, Warriors punya catatan apik, yakni tidak pernah kalah sampai 2-0 di babak play-off sejak 2007.