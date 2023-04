Perburuan Gelar MVP NBA, Siapa Paling Layak antara Jokic, Embiid, atau Giannis

JawaPos.com – Perburuan gelar pemain paling berpengaruh sepanjang musim NBA 2022/2023 masih dipimpin bintang Denver Nuggets, Nikola Jokic.

Jokic dibuntuti pemain Philadelphia 76ers dan Milwaukee Bucks, yakni Joel Embiid dan Giannis Antetokounmpo di urutan kedua dan ketiga.

Mengutip laman resmi NBA, saat ini ada lima kandidat Most Valuable Player (MVP) dengan Nikola Jokic dari Denver Nuggets di posisi pertama, Joel Embiid dari Philadelphia 76ers peringkat dua, Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks urutan ketiga, Jayson Tatum, bintang Boston Celtics, keempat, dan Domantas Sabonis dari Sacramento Kings di urutan kelima.

1. Nikola Jokic

Statistik Jokic saat ini 24,8 poin per gim (PPG); 11,9 rebound per gim (RPG); 9,8 assist per gim (APG); dan Player Impact Estimate (PIE) atau dampak pemain dalam kontribusi tim di angka 21,2.

Tak heran apabila statistik Jokic yang paling gemilang di antara empat kandidat MVP lainnya. Pemain asal Serbia ini paling hobi mencatatkan triple-double pada pertandingan.

Sepanjang musim reguler NBA 2022/2023 yang tinggal menyisakan dua pertandingan untuk Nuggets, Jokic telah mengumpulkan 29 kali triple-double.

Dalam lima pertandingan terakhir Nuggets, Jokic hanya memainkan satu pertandingan lantaran mengalami cedera betis. Pertandingan terakhirnya bersama tim peringkat satu klasemen Wilayah Barat itu adalah saat Nuggets kalah 124-103 melawan tim plaing buncit di klasemen yang sama yakni Houston Rockets. Pada laga tersebut, Jokic mencetak 14 poin, 10 rebound, dan 4 assist.

2. Joel Embiid

Joel Embiid meledak saat Philadelphia 76ers berhadapan dengan Boston Celtics pada Rabu (5/4) dengan mencetak 52 poin, 13 rebound, dan 6 assist. Embiid bak memenangkan 76ers sendirian karena rekan lainnya hanya mencetak tidak lebih dari 20 poin di pertandingan itu.

Namun, pada pertandingan terakhirnya saat melawan Miami Heat, performa Embiid cenderung mendatar dengan 21 poin.

Statistik Embiid yakni 33,1 PPG; 10,2 RPG; 4,2 APG; dan 21,3 PIE. Embiid saat ini menjadi pencetak skor tertinggi di antara pemain NBA lainnya pada musim 2022/2023 dengan 33,1 PPG. Satu tingkat di atas Luka Doncic dari Dallas Mavericks yang mencatat 32,7 PPG.

3. Giannis Antetokounmpo