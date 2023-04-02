JawaPos.com- Max Verstappen meraih kemenangan ke-37 sepanjang karirnya di seri kedua Formula 1 2023 di GP Australia.
Jagoan Red Bull memenangi balapan penuh insiden, drama, dan dua kali red flag mengalahkan rival lamanya Lewis Hamilton (Mercedes) dan Fernando Alonso (Aston Martin).
Balapan diwarnai dua kali red flag dan banyak sekali insiden kecelakaan hebat. Kondisi tersebut membuat sejumlah nama besar mengalami DNF (did not finish).
Mereka adalah Charles Leclerc (Ferrari) dan George Russell (Mercedes).
Berikut hasil lengkap balapan Formula 1 GP Australia:
|
1
|
Max Verstappen
|
NED
|
Oracle Red Bull Racing
|
58 Lap
|
2
|
Lewis Hamilton
|
GBR
|
Mercedes AMG Petronas F1 Team
Editor: Candra Kurnia
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