Mandiri Jogja Marathon 2023 Siap Digelar, Targetkan Peserta dari Surabaya dan Kota Lain

JawaPos.com–Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2023, ajang lari tahunan yang paling ditunggu bakal menghadirkan perjalanan baru tahun ini. Dipastikan lebih meriah dari tahun sebelumnya, acara maraton skala internasional yang banyak disebut Mandiri Jogmar kali ini akan digelar di Jogjakarta dengan peserta mencapai 8.000 orang dari berbagai wilayah.

Ajang yang mempertandingkan empat kategori yakni Marathon (42,195 Km), Half Marathon (21 Km), 10 Km, dan 5 Km (Fun Run) itu digelar di jantung pariwisata Jogjakarta yakni kawasan Prambanan pada 18 Juni.

Perhelatan yang telah digelar sejak 2017 itu juga menjadi wujud komitmen Bank Mandiri untuk memperkenalkan keunikan dan keberagaman pariwisata di Indonesia, khususnya Jogjakarta. Tak hanya itu, kegiatan yang dihelat secara tahunan oleh Bank Mandiri itu turut menjadi upaya untuk menggairahkan kembali budaya hidup sehat.

Baca Juga: Erwin Sabet Tiga Emas Nyaris Pecahkan Rekor Dunia

Sekaligus menjadi momentum bagi perseroan untuk menyukseskan prinsip environmental, social and governance (ESG) yang tengah digalakkan Bank Mandiri. Sebagai event yang menerapkan zero waste to landfill Bank Mandiri turut menggandeng beberapa pihak dan perusahaan pengelola sampah, untuk memilah serta mendaur ulang sampah organik maupun non organik guna memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan. Hal itu merupakan wujud konsistensi Bank Mandiri dalam mencapai pengurangan emisi karbon serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya Bank Mandiri juga bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta untuk mengangkat kekayaan budaya dan produk lokal. Selain membudayakan gaya hidup sehat, Mandiri Jogja Marathon juga punya misi untuk memacu pengembangan pariwisata dan perekonomian di Jogjakarta dan sekitarnya, termasuk pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

”Mandiri Jogja Marathon 2023 seperti bertahun-tahun sebelumnya, diharapkan dapat menjadi katalis pendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia, khususnya Jogjakarta, serta menggerakkan perekonomian secara maksimal. Kami berharap hal ini dapat menjadi pemicu yang positif bagi ekonomi di dalam negeri,” ujar Ricky dalam Konferensi Pers Mandiri Jogja Marathon 2023 secara hybrid, Kamis (15/6).

Baca Juga: Pol Espargaro Absen Lagi di MotoGP Jerman, Folger Menggantikan

Apalagi, lanjut dia, dari 8.000 peserta yang akan berlomba marathon tahun ini sebagian besar merupakan para pelari lintas generasi dari wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Indonesia. Pihaknya optimistis, peserta dari luar Jogjakarta banyak yang datang. Termasuk dari Surabaya karena sudah ada akses transportasi yang lebih mudah juga. Termasuk, beberapa pelari beragam negara seperti Kenya, Jepang, Australia, United Kingdom, Belgia, Malaysia, dan negara-negara lain.

”Mandiri Jogja Marathon 2023 kali ini juga mengembangkan rangkaian kegiatan yang melibatkan komunitas pelari nasional dan internasional dengan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi seluruh peserta,” imbuh Ricky Andriano.

Event itu juga menggandeng instansi lokal mulai dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Polda Jogjakarta, serta PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Ricky menjelaskan, kolaborasi itu menjadi kunci penting untuk mendukung kelancaran acara, termasuk pengaturan lalu lintas sehingga tetap menjaga aktivitas masyarakat di sekitar rute lari peserta.

Baca Juga: Hitung Mundur Menuju Perayaan 100 Tahun 24 Hours of Le Mans

Pada Event MJM 2023, Bank Mandiri juga menggandeng PT AXA Mandiri Financial Services (AMFS) untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri. Antara lain berupa manfaat perlindungan senilai Rp 160 miliar kepada 8.000 peserta serta manfaat penggantian biaya perawatan medis apabila terjadi risiko selama Mandiri Jogja Marathon 2023 berlangsung. Bank Mandiri berharap seluruh peserta akan fokus untuk memberikan yang terbaik karena terlindungi dari risiko kecelakaan.

”Komitmen dukungan Mandiri Group diberikan sebagai bentuk kepercayaan kami kepada peserta serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Pemprov DIJ guna menghasilkan acara olahraga terbaik dan aman,” tambah Ricky.