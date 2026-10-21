Tinggalkan Legacy, RM Margono Djojohadikusumo Layak dapat Gelar Pahlawan Nasional

Colloqium Riset Penelusuran Jejak RM Margono untuk Gelar Pahlawan Nasional Bidang Ekonomi Kerakyatan, di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo dinilai memiliki sumbangsih dan jejak pengabdian dalam memajukan perekonomian bangsa.
Karena itu, menurut Peneliti Sejarah dan Arkeologi Dr. (Cand) Titik Nurhayati menyatakan, pengusulan gelar pahlawan nasional bagi tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) RM Margono Djojohadikusumo sangat beralasan.
Hal itu disampaikan dalam Colloqium Riset Penelusuran Jejak RM Margono untuk Gelar Pahlawan Nasional Bidang Ekonomi Kerakyatan, di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Menurut Titik, pendirian BNI pada masa awal, tidak sepenuhnya bersumber dari modal uang negara.
Sebagain modal awal itu diperoleh dari gerakan filantropi RM Margono, yang berkeliling Jawa, menghimpun dukungan serta modal dari para tokoh dan masyarakat yang menyumbangkan sebagian harta kekayaan mereka.
”Kalau kita bisa katakan kepada BNI, BNI seharusnya punya sensitivitas lebih terhadap CSR-nya. Untuk mengembalikan semangat-semangatnya Margono, untuk memberikan sebagian CSR-nya itu untuk pengembangan publik juga,” ujar Titik.
Dia menambahkan, gerakan filantropi yang digagas RM Margono, menjadi fondasi penting dalam sejarah lahirnya sistem perbankan, dan pelembagaan perkreditan di Indonesia.
Jejak kepeloporan itu tidak terlepas dari peran para tokoh nasional masa lampau, yang secara sukarela menyumbangkan kekayaan, demi kepentingan pendirian bank soko guru perekonomian nasional.
Dari rekam jejak itu, Titik memandang corak pemikiran ekonomi RM Margono bukan sesuatu yang bersifat teoretis, melainkan berorientasi pada institusionalisasi dan pelembagaan ekonomi, baik melalui sektor perkreditan maupun koperasi.
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