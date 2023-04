Novel Baswedan Belajar Tidak Kaku Jadi Host

MENERIMA masukan menjadi salah satu hal yang paling sering Novel Baswedan lakukan ketika berdiskusi dengan siapa pun dan tentang apa pun. Tidak terkecuali dalam mengelola kanal podcast YouTube. Novel tidak antikritik saat ada masukan dari orang lain. ”Karena sambil belajar,” ujar Novel kepada Jawa Pos kemarin (18/4).

Selama mengelola podcast, Novel kerap menerima masukan mengenai cara menjadi host atau tuan rumah acara yang baik. Karena berlatar belakang penyidik, dia mengakui tidak mudah menjadi host yang bisa mencairkan suasana.

”Saat jadi penyidik, pertanyaan yang saya ajukan memang normatif. Kalau untuk podcast, (gaya bertanya ala penyidik) memang kesannya kaku,” ungkapnya.

Karena itu, Novel pun sangat terbuka menerima masukan dari siapa saja. ”Biar jadi lebih baik,” tutur suami Rina Emilda itu. (tyo/c6/fal)