Prediksi Skor Zimbabwe vs Guinea Khatulistiwa: The Warriors Menuju Piala Afrika 2027

JawaPos.com - Zimbabwe akan menghadapi Guinea Khatulistiwa dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup E. Pertandingan matchday keempat tersebut dijadwalkan berlangsung di National Sports Stadium, Harare, Senin (16/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Zimbabwe dan Guinea Khatulistiwa sama-sama mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Keduanya menempati posisi kedua dan ketiga, tepat di bawah Republik Demokratik Kongo yang masih memimpin grup dengan sembilan poin.

Dengan persaingan yang cukup ketat, tambahan tiga poin akan sangat berarti bagi peluang masing-masing tim untuk melangkah ke putaran final AFCON 2027.

Zimbabwe memiliki keuntungan karena kali ini tampil di hadapan pendukung sendiri. Situasi tersebut berbeda dengan pertemuan pertama kedua tim pada 12 November 2026 yang berlangsung di tempat netral, Yaounde, Kamerun. Saat itu, Zimbabwe dan Guinea Khatulistiwa harus puas bermain imbang tanpa gol.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Namun, bermain di Harare memberikan peluang lebih besar bagi Zimbabwe untuk tampil menekan sejak menit awal.

Andalkan Nakamba dan Munetsi di Lini Tengah Pelatih Zimbabwe, Ramon Catala, diperkirakan kembali mengandalkan sejumlah pemain yang tampil pada pertemuan sebelumnya.

Di lini tengah, Marvelous Nakamba dan Marshall Munetsi menjadi sosok penting untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus memutus aliran serangan lawan.

Sementara itu, kecepatan Tawanda Maswanhise dan Bill Antonio bisa menjadi senjata Zimbabwe untuk membongkar pertahanan Guinea Khatulistiwa. Keduanya diharapkan mampu memberikan variasi serangan dari sisi sayap.

Meski demikian, Zimbabwe tetap perlu mewaspadai kekuatan tim tamu. Guinea Khatulistiwa memiliki sejumlah pemain yang cukup berpengalaman, termasuk Saúl Coco yang menjadi salah satu andalan di lini pertahanan.

Di sektor tengah, Pablo Ganet juga berpotensi menjadi pemain kunci. Kemampuannya mengatur permainan bisa menyulitkan Zimbabwe apabila diberikan ruang terlalu besar.

Pelatih Vincenzo Alberto Annese kemungkinan tidak akan banyak mengubah pendekatan permainan timnya. Organisasi pertahanan yang disiplin dan serangan balik cepat bisa menjadi pilihan untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

Prediksi Skor Zimbabwe vs Guinea Khatulistiwa Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Zimbabwe kemungkinan lebih banyak mengambil inisiatif serangan, sedangkan Guinea Khatulistiwa akan berusaha menjaga kedalaman pertahanan sambil mencari peluang melalui transisi cepat.

Melihat keuntungan bermain di kandang dan kebutuhan meraih poin penuh, Zimbabwe sedikit lebih diunggulkan. Namun, mereka tetap harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir setelah gagal mencetak gol pada pertemuan pertama.

Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, The Warriors berpeluang mengamankan kemenangan sekaligus memperkuat posisi di klasemen Grup E.