Villarreal Tantang Getafe di La Liga, Simak Analisis dan Prediksi Skornya

JawaPos.com - Pertandingan Villarreal melawan Getafe dalam pekan ke-12 La Liga 2026/2027 di Estadio de la Cerámica.

Duel yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 November 2026 pukul 00.30 WIB ini berpotensi menjadi pertandingan penting bagi kedua klub yang sama-sama ingin memperbaiki posisi klasemen.

Villarreal dan Getafe sama-sama mengoleksi 12 poin dari 11 laga. Villarreal menempati peringkat kesembilan, sedangkan Getafe berada di posisi ke-13.

Kesamaan jumlah poin membuat pertemuan ini semakin menarik karena kemenangan dapat membantu salah satu tim memperbaiki posisinya di papan tengah.

Villarreal memiliki keunggulan dari sisi produktivitas serangan. Mereka sudah mencetak 15 gol dan kebobolan 15 kali. Sebaliknya, Getafe baru menghasilkan delapan gol dan sudah kemasukan 16 gol.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Villarreal mempunyai potensi lebih besar untuk menciptakan peluang dan menekan pertahanan lawan.

Meski demikian, Getafe tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Villarreal dan dapat mengandalkan permainan disiplin untuk meredam serangan tuan rumah.

Menurut data StatsNext, Getafe belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan tandang yang dianalisis musim ini. Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu saat bertandang ke Estadio de la Cerámica.

Villarreal diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Keunggulan produktivitas gol dan dukungan suporter dapat menjadi modal penting untuk mengamankan tiga poin.