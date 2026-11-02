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Penulis: Risma Azzah Fatin
Selasa, 3 November 2026 | 05.18 WIB

Mikel Arteta Tegaskan Perjalanan Arsenal Masih Panjang Meski Sukses Taklukan Anfield

Mikel Arteta (Bein Sports) - Image

Mikel Arteta (Bein Sports)

JawaPos.com – Mikel Arteta menegaskan bahwa dirinya belum memikirkan peluang Arsenal meraih gelar juara Premier League meskipun baru saja mencatatkan kemenangan luar biasa atas Liverpool di Anfield.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (2/11), Hasil 1-0 melalui gol Kai Havertz pada menit ke-16 membuat The Gunners unggul tiga poin atas Manchester City sekaligus mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan di markas Liverpool.

Arteta memilih menikmati pencapaian tersebut bersama para pemain dan staf sebelum mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya di Praha.

Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya, terutama setelah Arsenal tersingkir dari Piala EFL akibat kekalahan dari Fleetwood Town empat hari sebelumnya.

Menurut Arteta, kemenangan di Anfield terasa istimewa bukan hanya karena hasil akhirnya, melainkan juga semangat dan ketangguhan para pemain dalam menghadapi tekanan Liverpool sepanjang pertandingan.

Meski demikian, ketika ditanya mengenai arti kemenangan tersebut dalam persaingan gelar juara, Arteta menegaskan bahwa pembicaraan mengenai titel masih terlalu dini.

Arsenal kini mengoleksi 24 poin dari sembilan pertandingan, menyamai catatan perolehan poin mereka pada periode yang sama musim 2022/23.

Keberhasilan mempertahankan keunggulan atas Liverpool juga menunjukkan soliditas lini pertahanan Arsenal, terlebih tuan rumah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran di Anfield untuk pertama kalinya dalam sejarah Premier League sejak musim 2003/04.

Arteta juga memberikan apresiasi kepada para pemainnya karena mampu mengamankan kemenangan penting melalui penampilan kolektif yang dinilainya luar biasa.

Editor: Hanny Suwindari
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