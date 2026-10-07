Jadwal ACC 2026/2027: Borneo FC Jumpa Buriram United, Persib Lawan Port FC

JawaPos.com - Pertandingan pertama ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Rabu (7/10) hingga Kamis (8/10).

Dua klub Super League Indonesia turut berpartisipasi, Borneo FC berjumpa Buriram United, sedangkan Persib Bandung menantang Port FC.

Borneo FC akan bertandang ke markas raksasa Thailand Buriram United pada pertandingan Grup A ACC di Stadion Buriram, Nai Mueang, Rabu pukul 19.00 WIB, demikian catatan ASEAN United FC.

Peringkat kedua klasemen akhir BRI Super League 2025/2026 tersebut tentu ingin mengawali ACC musim ini dengan berhasil mencuri poin dari kandang Buriram United.

Selain itu, hasil positif dari kandang Buriram United dapat menjadi modal bagus untuk Borneo FC yang di kompetisi BRI Super League musim ini belum bisa konsisten karena baru mendapatkan enam poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, juara BRI Super League 2025/2026 Persib Bandung akan bertandang ke markas Port FC pada pertandingan Grup A ACC di Stadion Thammmsat, Klong Luang, Kamis (8/10) pukul 19.00 WIB.

Persib Bandung mengusung misi untuk mendapatkan kemenangan di kandang Port FC sekaligus memulai ACC musim ini dengan modal berharga.