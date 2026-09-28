José Mourinho Ungkap Pentingnya Kepercayaan Pemain dan Pelatih untuk Mengembalikan Kejayaan Madrid

Jose Mourinho (Bein Sports)
JawaPos.com – José Mourinho menegaskan bahwa kepercayaan antara pemain dan pelatih menjadi kunci untuk mendapatkan hasil terbaik dari sebuah tim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Bein Sports pada Sabtu (26/9), Pelatih Real Madrid tersebut menekankan pentingnya menjaga komitmen dan tidak mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun antara kedua pihak.
Menurut Mourinho, hubungan yang dilandasi kepercayaan akan memberikan ruang bagi pemain untuk mengekspresikan kemampuan mereka di lapangan.
Mourinho juga menerapkan sejumlah aturan yang tidak dapat ditawar, termasuk kedisiplinan waktu bagi seluruh pemain tanpa terkecuali.
Mourinho menegaskan bahwa status sebagai pemain bintang tidak membuat seseorang mendapat perlakuan khusus dalam menjalankan aturan tim.
Namun, Mourinho tetap memberikan kebebasan kepada para pemain untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka selama berada di lapangan.
Mourinho kembali menangani Real Madrid setelah 13 tahun dan telah mencatat enam kemenangan serta dua kekalahan dalam delapan pertandingan.
Mourinho ditugaskan untuk membantu Madrid kembali meraih prestasi setelah klub tersebut gagal memenangkan trofi pada musim sebelumnya dan mengalami persaingan ketat di kompetisi domestik.
Dalam periode pertamanya bersama Madrid pada 2010 hingga 2013, Mourinho berhasil mempersembahkan gelar LaLiga, Copa del Rey, dan Supercopa de España.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022