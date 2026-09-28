José Mourinho Ungkap Pentingnya Kepercayaan Pemain dan Pelatih untuk Mengembalikan Kejayaan Madrid

JawaPos.com – José Mourinho menegaskan bahwa kepercayaan antara pemain dan pelatih menjadi kunci untuk mendapatkan hasil terbaik dari sebuah tim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Bein Sports pada Sabtu (26/9), Pelatih Real Madrid tersebut menekankan pentingnya menjaga komitmen dan tidak mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun antara kedua pihak.

Menurut Mourinho, hubungan yang dilandasi kepercayaan akan memberikan ruang bagi pemain untuk mengekspresikan kemampuan mereka di lapangan.

Mourinho juga menerapkan sejumlah aturan yang tidak dapat ditawar, termasuk kedisiplinan waktu bagi seluruh pemain tanpa terkecuali.

Mourinho menegaskan bahwa status sebagai pemain bintang tidak membuat seseorang mendapat perlakuan khusus dalam menjalankan aturan tim.

Namun, Mourinho tetap memberikan kebebasan kepada para pemain untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka selama berada di lapangan.

Mourinho kembali menangani Real Madrid setelah 13 tahun dan telah mencatat enam kemenangan serta dua kekalahan dalam delapan pertandingan.

Mourinho ditugaskan untuk membantu Madrid kembali meraih prestasi setelah klub tersebut gagal memenangkan trofi pada musim sebelumnya dan mengalami persaingan ketat di kompetisi domestik.