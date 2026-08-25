Chelsea Tutup Peluang Kepergian Enzo Fernández Usai Batas Tawaran Rp 2,64 Triliun Telah Terlewati

JawaPos.com – Chelsea mulai memperjelas masa depan Enzo Fernández setelah gelandang asal Argentina tersebut menjadi perhatian sejumlah klub sepanjang bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menegaskan bahwa Enzo masih menjadi bagian dari rencananya dan sedang mempersiapkan diri menghadapi pertandingan Premier League.
Pernyataan tersebut memperkuat indikasi bahwa Enzo akan tetap memperkuat Chelsea pada musim ini.
Sebelumnya, Chelsea dilaporkan memberikan kesempatan kepada Enzo untuk meninggalkan klub apabila menerima tawaran senilai EUR 120 juta atau sekitar Rp2,64 triliun sebelum 14 Agustus 2026.
Namun, batas waktu tersebut telah berlalu tanpa adanya tawaran resmi yang memenuhi nilai tersebut sehingga posisi Chelsea kini semakin kuat untuk mempertahankan sang gelandang.
Manchester City masih memantau situasi Enzo, tetapi peluang untuk membawanya meninggalkan Stamford Bridge saat ini dinilai semakin sulit.
Chelsea juga menunjukkan kepercayaan kepada Enzo dengan memberikan ban kapten ketika ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan persahabatan melawan Real Sociedad.
Meskipun sempat mendapat cemoohan dari sebagian pendukung, pemain Argentina tersebut juga memperoleh dukungan dari suporter lainnya dan tetap mendapat kepercayaan dari klub.
Dengan Enzo yang terus berlatih, mendapat dukungan Alonso, dan tidak adanya tawaran yang memenuhi persyaratan, Chelsea tampaknya akan mempertahankannya kecuali terjadi kejutan menjelang penutupan bursa transfer.
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Jawa Pos
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