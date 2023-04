Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Sama-Sama Melawan Rasa Lelah

JawaPos.com - Kelelahan. Itulah faktor yang akan menjadi musuh berat Persebaya Surabaya ketika dijamu Persis Solo malam nanti di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Hanya punya waktu dua hari setelah dikalahkan Persija Jakarta pada 5 April lalu, Green Force harus menyiapkan tim di tengah kondisi mental yang terjatuh.

Itu diperberat dengan perbedaan kualitas yang lumayan jauh antara pemain inti dan cadangan yang terlihat sekali ketika dikalahkan Persija.

Kehilangan Koko Ari dan Rizky Ridho yang kontraknya habis plus cederanya George Brown membuat pelatih Persebaya Aji Santoso terpaksa memainkan sejumlah pemain tidak di posisi aslinya di lini belakang. Misalnya, Arief Catur yang posisi aslinya bek kanan saat melawan Persija.

Dia terpaksa diplot sebagai bek tengah karena tidak ada pemain lain. Belum lagi debut Arizky Wahyu yang mengecewakan dan membuat Persebaya kebobolan satu gol ketika melawan Persija.

Saking ringkihnya lini belakang, Aji terpaksa tetap membawa Brown ke Sleman meski kondisi pemain berdarah Inggris itu belum pulih betul. ”Kami tidak punya pilihan lagi,” katanya. ”Saya harus berpikir bagaimana cara merotasi pemain karena setelah lawan Persija recovery tidak cukup,” lanjutnya.

Untung, kondisi Ze Valente dan Sho Yamamoto tengah fresh. Keduanya absen ketika melawan Macan Kemayoran karena akumulasi kartu. Melawan Persis, keduanya diharapkan bisa menyelesaikan urusan serangan Persebaya yang kurang tajam saat melawan Persija.

Aji menambahkan, di luar kelelahan, tidak ada yang ditakutkannya. Soal mental, dia yakin pemainnya tidak terpengaruh dengan kekalahan melawan Persija. ”Apalagi, kami dengan komposisi darurat bisa bermain bagus lawan Persija. Jadi, pemain tidak berkecil hati. Mereka tetap percaya diri,” tegasnya.

Bukan hanya Persebaya, Persis sebenarnya juga berada dalam kondisi lelah setelah sebelumnya melakoni laga tandang. ”Kondisi yang sulit. Kami mencoba fokus pada recovery sambil menambah beberapa taktikal,” kata pelatih Persis Leonardo Medina.

Rotasi mungkin akan dilakukan. Apalagi, beberapa pemain inti seperti Fabiano Beltrame, Alfath Fathier, Zanadin Fariz, Shulton Fajar, hingga M. Riyandi masih dibekap cedera. ”Kemungkinan ada kesempatan untuk memainkan pemain debut lainnya. Tapi, tetap harus melihat kebutuhan tim di lapangan,” ujarnya.

Leonardo sadar kelelahan juga dialami Persebaya. Justru dia melihat permasalahan itulah yang akan membuat laga berlangsung seru. ”Mungkin kedua tim akan mengambil keuntungan dari kelelahan ini. Yang jelas, laga tidak akan berlangsung mudah,” ungkapnya. (rid/c19/ttg)