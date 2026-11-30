JawaPos.com - Rivalitas Arema FC dan Persebaya Surabaya sejenak dikesampingkan demi sebuah penghormatan kemanusiaan. Kedua kesebelasan menggelar mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Malang yang meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan.

Momen tersebut berlangsung sebelum pertandingan Derby Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11/2026). Para pemain kedua tim berkumpul dan berfoto bersama sebagai bentuk solidaritas sekaligus dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan.

Penghormatan tersebut menghadirkan suasana berbeda dalam pertandingan yang selama ini identik dengan rivalitas besar sepak bola Jawa Timur. Di tengah persaingan di lapangan, para pemain menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama jauh lebih penting daripada perbedaan klub.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Silva. Juru taktik asal Portugal itu menilai sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan kemanusiaan.

"Itulah mengapa kami melakukan mengheningkan cipta satu menit untuk menghormati hal ini. Jadi, saya pikir sepak bola adalah olahraga yang fantastis dan ini olahraga, dan kita perlu membantu orang-orang yang meninggal dengan cara yang sia-sia atau tidak seharusnya. Dan belasungkawa saya yang tulus untuk keluarga," ujar Bernardo Tavares, Minggu (29/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi bentuk perhatian Tavares terhadap tragedi yang menimpa Silva. Meski sedang memimpin Persebaya menghadapi rival regionalnya, ia tetap memberikan ruang bagi pesan solidaritas dan kepedulian di luar lapangan.

Bagi Tavares, sepak bola bukan sekadar olahraga untuk memperebutkan kemenangan. Olahraga juga dapat menjadi sarana menyampaikan pesan positif dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan kemanusiaan.

Penghormatan sebelum pertandingan itu merupakan bagian dari inisiatif Arema FC. Panitia pelaksana mengajukan agenda mengheningkan cipta selama satu menit dan doa bersama kepada operator kompetisi, I.League.

Ketua Match Organizing Committee (MOC) Arema FC, Bram Hady Sulton, menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bentuk belasungkawa kepada keluarga korban.

Agenda itu sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk menghentikan segala bentuk perundungan yang berpotensi menimbulkan penderitaan bagi korban.

Arema FC juga mengajak Aremania, masyarakat Malang Raya, dan masyarakat luas meningkatkan kepedulian terhadap tindakan perundungan. Ajakan tersebut mencakup keberanian melaporkan serta menindak kekerasan fisik, verbal, maupun perundungan melalui media sosial.

Silva Nur Intania Putri merupakan siswi SMAN 7 Malang yang meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan. Kepergiannya menimbulkan keprihatinan masyarakat sekaligus kembali mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan remaja.

Sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan serta memberikan perlindungan kepada mereka yang menghadapi ancaman.

Keterlibatan pemain Persebaya dalam penghormatan tersebut semakin memperkuat pesan solidaritas. Rivalitas kedua klub tetap menjadi bagian dari sepak bola, tetapi kepedulian terhadap korban kekerasan tidak mengenal batas identitas maupun dukungan klub.