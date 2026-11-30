JawaPos.com - Persib Bandung gagal membawa pulang poin dari markas Persita Tangerang setelah kalah 1-2 pada pekan ke-11 Super League 2026/2027. Kekalahan di Banten International Stadium, Minggu (29/11), menjadi pekerjaan rumah bagi Igor Tolic, terutama terkait efektivitas penyelesaian akhir dan antisipasi serangan lawan melalui umpan silang.

Padahal, Maung Bandung sempat berada di atas angin setelah Beckham Putra Nugraha membawa tim tamu unggul menjelang turun minum. Namun, Persita mampu membalikkan keadaan dan membuat Persib pulang tanpa poin.

Persib membuka keunggulan melalui gol Beckham pada menit ke-43. Keunggulan tersebut bertahan hingga memasuki masa tambahan waktu babak pertama sebelum Hokky Caraka menyamakan kedudukan pada menit 45+2.

Petaka bagi Persib berlanjut pada babak kedua. Hokky kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53 sekaligus membawa Persita berbalik unggul 2-1.

Persib berusaha mengejar ketertinggalan sepanjang sisa pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi tidak ada yang mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Skor 2-1 untuk kemenangan Persita pun bertahan hingga peluit panjang.

Pelatih Persib Igor Tolic mengakui tuan rumah pantas mendapatkan kemenangan karena lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Sebaliknya, Persib gagal memaksimalkan kesempatan yang dimiliki.

"Selamat untuk Persita. Mereka mencetak dua gol dari peluang yang mereka ciptakan. Kami tidak mencetak gol dari peluang yang kami miliki dan akhirnya kalah," ujar Tolic.

Selain penyelesaian akhir, pelatih asal Kroasia tersebut menyoroti kelemahan Persib dalam mengantisipasi serangan melalui umpan silang. Menurutnya, para pemain seharusnya bisa lebih disiplin menjaga pergerakan lawan, terutama ketika bola masuk ke area kotak penalti.

Tolic menilai kedua gol Persita tidak terlepas dari kurang maksimalnya penjagaan pemain Persib ketika menghadapi situasi crossing. Aspek tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi yang harus segera dibenahi.

"Ketika mereka melakukan crossing, kami tidak menjaga pemain dengan baik dan mereka mencetak gol. Jadi, ini bukan soal bertahan terlalu mudah, tetapi bagaimana kami mengantisipasi situasi tersebut," katanya.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Tolic meminta anak asuhnya tidak terlalu lama larut dalam kekalahan. Persib harus segera bangkit dan menjadikan hasil tersebut sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Persita yang dinilai memiliki kualitas serangan cukup baik. Variasi permainan dan kemampuan memanfaatkan umpan silang menjadi salah satu kekuatan tim tuan rumah.

"Persita adalah lawan yang bagus, memiliki penyerang yang bagus, tim yang bagus, serta crossing yang sangat baik. Mereka mencetak gol yang bagus. Selamat untuk mereka, dan kami harus melakukan lebih baik lagi," ujarnya.