JawaPos.com - Bali United FC meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Bhayangkara Lampung FC pada pekan ke-11 Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) sore, Serdadu Tridatu menang telak dengan skor 4-0.

Salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut adalah Rahmat Arjuna.

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Pemain Bali United itu tampil impresif dengan menyumbangkan satu gol dan dua assist. Kontribusinya menjadi bagian penting dari keberhasilan tuan rumah mengamankan tiga poin.

Arjuna mencetak gol kedua Bali United pada menit ke-48. Gol tersebut membuat keunggulan tuan rumah semakin nyaman setelah sebelumnya hanya memimpin satu gol pada babak pertama.

Tidak berhenti sampai di situ, Arjuna kembali menunjukkan perannya dalam membangun serangan.

Dia memberikan assist untuk gol Queven da Silva pada menit ke-60 yang membawa Bali United unggul 3-0.

Sembilan menit kemudian, pemain itu kembali menjadi kreator gol. Umpannya berhasil dimanfaatkan Marko Dugandzic untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-69, mengubah skor menjadi 4-0.

Penampilan Arjuna turut memperlihatkan efektivitas permainan Bali United setelah turun minum.

Tuan rumah mampu meningkatkan intensitas serangan dan memanfaatkan sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan.

Usai pertandingan, Arjuna mengaku bersyukur bisa membantu tim meraih kemenangan. Dia juga merasa senang karena mampu menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih.

"Ya, pertama-tama tentunya kami sangat bersyukur untuk pertandingan hari ini kami bisa menang, kami bisa menjalankan apa kemauan pelatih, dan saya sangat bersyukur bisa berkontribusi di pertandingan hari ini. Terima kasih," ujar Arjuna.

Meski mencatatkan kontribusi besar, Arjuna ternyata tidak memberikan penilaian terlalu tinggi terhadap penampilannya sendiri.

Dia merasa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

"Oh, kalau berapa persennya saya nggak tahu, 70-lah. Ya kekurangannya kadang masih lambat mengambil keputusan," ungkap Arhuna.

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Arjuna belum sepenuhnya puas dengan performanya. Kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi salah satu aspek yang menurutnya masih perlu ditingkatkan.

Catatan satu gol dan dua assist tentu menjadi modal positif bagi Arjuna untuk menjaga konsistensinya bersama Bali United.

Apalagi, kontribusinya kali ini ikut mengantarkan Serdadu Tridatu meraih kemenangan besar di hadapan pendukung sendiri.

Bagi Bali United, hasil tersebut menjadi tambahan penting dalam perjalanan mereka di Super League 2026/27.