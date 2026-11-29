JawaPos.com - Bali United menunjukkan performa impresif saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (28/11) sore, Serdadu Tridatu sukses meraih kemenangan telak dengan skor 4-0.

Hasil tersebut menjadi bukti ketajaman lini serang Bali United sekaligus memperlihatkan konsistensi permainan tim besutan Johnny Jansen.

Selain mampu memaksimalkan peluang, tuan rumah juga tampil dominan dalam penguasaan bola dan cukup efektif membongkar pertahanan lawan.

Bali United baru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-38 melalui Marko Dugandzic. Gol tersebut membuat tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, permainan Bali United semakin berkembang.

Mereka langsung meningkatkan intensitas serangan dan tidak memberikan banyak ruang bagi Bhayangkara Lampung FC untuk mengembangkan permainan.

Rahmat Arjuna menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-48 setelah memanfaatkan umpan Irfan Jaya.

Pemain yang beroperasi di sisi kiri tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan Bali United.

Sepuluh menit berselang, giliran Queven da Silva yang mencatatkan namanya di papan skor.

Keunggulan Bali United semakin jauh setelah Dugandzic mencetak gol keduanya pada menit ke-69.

Penampilan Rahmat Arjuna mendapat perhatian khusus dari Johnny Jansen. Kecepatan dan kemampuan dribel pemain membuat pertahanan Bhayangkara FC kesulitan mengantisipasi serangan dari sisi kiri.

Kontribusinya tidak hanya terlihat melalui gol, tetapi juga dalam proses terciptanya gol Queven da Silva dan Dugandzic.

Pergerakan Arjuna memberikan pilihan serangan tambahan bagi Bali United ketika memasuki area pertahanan lawan.

Johnny Jansen menilai anak asuhnya mampu menjalankan prinsip permainan dengan baik.

Penguasaan bola dan keberanian mengalirkan serangan menjadi bagian penting dari strategi yang diterapkan sepanjang pertandingan.

Pelatih asal Belanda itu juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain. Menurut dia, kemenangan tersebut merupakan hasil dari permainan kolektif dan dukungan semua elemen tim.

Dia menilai Bali United memang pantas mendapatkan tiga poin setelah menunjukkan performa yang solid.

Kemenangan empat gol tanpa balas ini menjadi tambahan penting bagi perjalanan Bali United di BRI Super League 2026/27.

Hasil tersebut membawa Serdadu Tridatu menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 22 poin.

Modal positif ini tentu menjadi dorongan bagi Bali United untuk menjaga konsistensi pada pertandingan berikutnya.