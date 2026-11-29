JawaPos.com - Persija Jakarta merayakan ulang tahun ke-98 dengan kemenangan telak atas Garudayaksa FC. Bermain di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Sabtu (28/11) malam, Macan Kemayoran mengalahkan tim asuhan Milos Joksic dengan skor 5-1 pada pekan ke-11 Super League 2026/2027.

Kemenangan tersebut tidak hanya memberikan tiga poin penting bagi Persija. Penampilan Dony Tri Pamungkas dan kehadiran Marselino Ferdinan yang akhirnya kembali ke tengah keluarga besar Macan Kemayoran juga menjadi sorotan.

Dony tampil impresif sepanjang pertandingan. Pemain berusia 21 tahun itu dipercaya bermain selama 80 menit dan menunjukkan kontribusi penting, baik ketika membantu pertahanan maupun membangun serangan dari sisi kiri.

Penampilan tersebut membuat Dony dinobatkan sebagai Player of the Match. Salah satu kontribusi terbaiknya terlihat dalam proses terciptanya gol kedua Persija.

Berawal dari penetrasi di sisi kiri, Dony berhasil melewati tekanan pemain lawan sebelum mengirimkan umpan mendatar ke depan gawang Garudayaksa. Alexander Jeremejeff yang berada di posisi ideal tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan menyelesaikannya dengan sontekan kaki kanan.

Sepanjang pertandingan, Dony beberapa kali menunjukkan keberaniannya melakukan penetrasi dari sisi kiri. Ia juga tetap mampu menjaga kedisiplinan ketika Persija harus mengantisipasi pergerakan pemain lawan.

Bagi Dony, kemenangan atas Garudayaksa memiliki arti tersendiri. Hasil tersebut menjadi kado istimewa bagi Persija yang tengah merayakan hari jadinya yang ke-98.

“Alhamdulillah kami berhasil memenangkan pertandingan. Ini berkat kerja keras semua elemen yang ada di tim dan kemenangan ini merupakan kado untuk semuanya di hari ulang tahun Persija,” kata Dony.

Pemain muda tersebut berharap kemenangan ini menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ia menegaskan bahwa Persija tidak boleh cepat berpuas diri dan harus mempertahankan konsistensi permainan.

“Kemenangan ini pun akan menjadi motivasi kami untuk terus maju dan kami akan fokus ke pertandingan selanjutnya untuk terus memenangkan pertandingan,” tuturnya.

Dony juga menjelaskan persiapan Persija sebelum menghadapi Garudayaksa. Macan Kemayoran sebelumnya harus menjalani dua pertandingan tandang dalam waktu berdekatan, yakni menghadapi PSM Makassar pada 21 November dan Sumsel United pada 24 November.

Situasi tersebut membuat tim lebih dahulu memprioritaskan pemulihan kondisi fisik sebelum kembali menjalani persiapan taktik bersama pelatih Shin Tae-yong.

“Karena di dalam minggu ini kami ada dua pertandingan, harus terbang ke Makassar dan ke Yogyakarta. Jadi, yang pertama kami fokuskan adalah untuk recovery dan setelah itu taktik dari coach Shin,” ujar Dony.

“Dalam persiapan kemarin mungkin hanya menekankan untuk kerja keras dan tampilkan semuanya yang kami punya. Alhamdulillah kami berhasil memenangkan pertandingan,” pungkasnya.

Selain penampilan Dony, kehadiran Marselino Ferdinan juga menjadi perhatian dalam perayaan ulang tahun Persija. Pemain yang akrab disapa Lino tersebut akhirnya terlihat kembali di tengah keluarga besar Macan Kemayoran setelah beberapa bulan menjalani pemulihan cedera di Spanyol.

Marselino datang langsung ke Stadion Patriot Chandra Bhaga untuk menyaksikan pertandingan Persija melawan Garudayaksa. Sejak diperkenalkan sebagai rekrutan anyar pada 3 September 2026, pemain berusia 22 tahun itu belum pernah terlihat bergabung secara langsung dengan aktivitas tim karena harus menjalani program pemulihan intensif di Spanyol.

Perkembangan kondisi Marselino mulai menunjukkan hasil positif. Pelatih Shin Tae-yong mengaku senang bisa bertemu kembali dengan mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia tersebut.

“Ketika bertemu langsung dengan Lino, saya melihat kondisinya sudah jauh membaik. Namun, menurut perkiraan saya, dia belum bisa kembali bermain pada November ini,” kata Shin Tae-yong.

Meski melihat perkembangan positif, Shin belum ingin terburu-buru memberikan kesempatan bermain kepada Marselino. Ia menegaskan bahwa proses pemulihan harus menjadi prioritas agar sang pemain benar-benar siap kembali merumput.

“Saya tidak akan pernah memaksakan pemain untuk terburu-buru kembali bergabung dengan tim. Sebab, hal yang paling utama adalah memastikan pemain mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal,” ucapnya.

Shin juga mengaku merindukan suasana kebersamaan dengan Marselino yang dikenal memiliki karakter humoris. Ia bahkan menyinggung kemungkinan Marselino dan Rizky Ridho kembali menggodanya seperti ketika mereka masih bekerja sama di Timnas Indonesia.

“Saya juga berpikir bahwa Ridho dan mantan pemain yang pernah kami latih, Marselino, akan datang bersama-sama untuk sedikit ‘mengganggu’ saya. Namun, justru hal seperti itu yang membuat saya sangat bahagia,” tuturnya.

Di kubu lawan, pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengakui kualitas permainan Persija menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Ia menilai Macan Kemayoran sangat efektif ketika memasuki area pertahanan timnya.

Menurut pelatih asal Serbia itu, Garudayaksa sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Mereka masih bisa bersaing dalam penguasaan bola maupun permainan posisional. Namun, efektivitas Persija dalam memanfaatkan peluang membuat timnya kesulitan mengejar ketertinggalan.

Salah satu momen yang paling disesali Joksic terjadi ketika Garudayaksa tertinggal 1-2. Timnya sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyamakan kedudukan, tetapi peluang tersebut gagal dimaksimalkan.

Joksic menilai hasil akhir 1-5 terasa terlalu berat jika melihat perjuangan para pemainnya sepanjang pertandingan. Meski demikian, ia tetap mengakui Persija tampil lebih baik dan layak meraih kemenangan.

Kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Garudayaksa untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Joksic berharap anak asuhnya bisa memperbaiki penyelesaian akhir, menjaga konsentrasi di lini pertahanan, serta lebih efektif memaksimalkan peluang.