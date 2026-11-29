JawaPos.com - Persebaya Surabaya belum mampu keluar dari tren negatif setelah menelan kekalahan dalam Derby Jawa Timur melawan Arema FC. Bermain pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11), Green Force harus mengakui keunggulan rivalnya dengan skor 0-1.

Hasil tersebut menjadi pukulan bagi Persebaya yang berharap membawa pulang poin dari Bali. Namun, pelatih Bernardo Tavares tidak berusaha mencari alasan atas kekalahan tersebut. Juru taktik asal Portugal itu justru memilih bertanggung jawab penuh atas hasil yang diraih timnya.

Tavares mengakui kekalahan dari Arema FC terasa menyakitkan. Apalagi, gol yang bersarang di gawang Persebaya berasal dari situasi bola mati yang sebenarnya sudah masuk dalam perhatian tim pelatih sebelum pertandingan.

Gol tunggal kemenangan Arema FC dicetak Johan Ahmat Farizi pada menit ke-11. Kapten Singo Edan tersebut berhasil menyambut umpan Marcos Vinícius melalui sepak pojok dengan sundulan yang gagal diantisipasi lini pertahanan Persebaya.

"Kami sangat sedih karena kalah melawan rival kami. Sayangnya, mereka mencetak gol dari kesempatan pertama melalui sepak pojok," kata Bernardo Tavares, dilansir iLeague.

Ia menjelaskan bahwa timnya sudah mempelajari pola permainan Arema FC, termasuk pergerakan Farizi ketika mendapatkan peluang dari situasi sepak pojok. Namun, Persebaya justru gagal mengantisipasi pergerakan tersebut.

"Kami sudah mempelajari tim lawan dan tahu bahwa Alfarizi biasanya bergerak ke tiang dekat, namun kami justru membiarkan ada ruang kosong. Mereka mendapatkan sepak pojok itu karena kami bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, setelah Yuran mengalami cedera," imbuhnya.

Setelah tertinggal, Persebaya berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Tavares menilai anak asuhnya mampu menciptakan sejumlah peluang, baik pada babak pertama maupun setelah turun minum.

Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mengubah keadaan. Arema FC mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

"Setelah unggul 1-0, mereka mengulur-ulur waktu dengan membuang bola keluar lapangan. Kami menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan, baik di babak pertama maupun babak kedua, tetapi sayangnya kami tidak berhasil mencetak gol," ujar Tavares.

Kekalahan ini membuat Persebaya masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara BRI Super League 2026/2027 dengan koleksi 14 poin.

Di tengah kekecewaan tersebut, Tavares juga menyampaikan pesan kepada pendukung Persebaya, Bonek dan Bonita. Ia meminta suporter tidak melampiaskan kekecewaan kepada para pemain karena menilai mereka sudah berusaha maksimal di lapangan.

"Saya yang bertanggung jawab atas hasil ini. Para pemain sudah berusaha memberikan yang terbaik, jadi jangan ada yang menjelek-jelekkan mereka. Jika Bonek dan Bonita ingin melontarkan kritik, tujukanlah kepada pelatihnya saja," pungkas pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.