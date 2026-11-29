JawaPos.com — Bernardo Tavares pasang badan untuk melindungi pemain Persebaya Surabaya setelah menelan kekalahan 0-1 dari Arema FC pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026).

Pelatih asal Portugal itu meminta Bonek dan Bonita tidak menyalahkan pemain serta menegaskan dirinya bertanggung jawab atas hasil mengecewakan tersebut.

Kekalahan dalam Derbi Jawa Timur itu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Bernardo Tavares.

Terlebih, Persebaya Surabaya harus merelakan rekor tujuh tahun tanpa kekalahan dari Arema FC berakhir di Pulau Dewata.

Green Force sebenarnya mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Francisco Rivera dan kawan-kawan gagal membalas gol tunggal Singo Edan.

Bernardo Tavares tidak berusaha menutupi kekecewaannya terhadap hasil pertandingan tersebut.

Dia menilai Persebaya Surabaya sudah berjuang keras untuk mendapatkan hasil lebih baik, tetapi satu momen dari situasi bola mati menjadi pembeda.

Bernardo Tavares Kecewa Persebaya Surabaya Kebobolan dari Bola Mati Bernardo Tavares menyoroti proses terciptanya gol Arema FC yang berawal dari situasi tendangan sudut.

Gol tersebut terasa semakin menyakitkan karena Persebaya Surabaya sebelumnya sudah mengantisipasi kekuatan Singo Edan dalam memanfaatkan situasi bola mati.

Satu kelengahan dalam mengantisipasi sepak pojok akhirnya harus dibayar mahal oleh Green Force.

Persebaya Surabaya gagal menjaga gawangnya tetap steril sekaligus harus menghadapi tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

"Kami sangat kecewa karena harus kalah dari rival kami. Terlebih, gol mereka tercipta melalui peluang pertama mereka, yakni dari situasi tendangan sudut," ucap Coach Tavares dalam sesi konferensi pers.

Menurut Bernardo Tavares, terdapat situasi yang membuat organisasi pertahanan Persebaya Surabaya mengalami perubahan ketika gol tersebut tercipta.

Green Force saat itu sedang bermain dengan 10 pemain karena salah seorang penggawanya mengalami cedera.

Kondisi tersebut memaksa para pemain Persebaya Surabaya melakukan penyesuaian dalam menjaga pertahanan.

Arema FC kemudian berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol yang menentukan hasil akhir pertandingan.

"Pada momen tersebut kami sedang bermain dengan 10 pemain karena salah satu pemain mengalami cedera. Situasi itu membuat kami harus melakukan penyesuaian," terangnya.

Kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Bernardo Tavares dalam memperbaiki organisasi pertahanan Green Force.

Terlebih, kemampuan menjaga konsentrasi dalam berbagai situasi pertandingan menjadi aspek krusial ketika menghadapi lawan yang efektif memanfaatkan peluang.

Lepaskan 19 Tembakan, Persebaya Surabaya Justru Gagal Cetak Gol Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk menghindari kekalahan dari Arema FC.

Sepanjang pertandingan, Green Force tercatat melepaskan 19 tembakan dengan tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Statistik tersebut memperlihatkan besarnya usaha para pemain Persebaya Surabaya untuk membongkar pertahanan Singo Edan.

Sayangnya, banyaknya percobaan yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan efektivitas penyelesaian akhir.

Persentase akurasi tembakan Persebaya Surabaya dalam pertandingan tersebut hanya mencapai 15,8 persen.

Artinya, dari 19 percobaan yang dilepaskan, hanya tiga tembakan yang tercatat mengarah tepat ke gawang lawan.

Bernardo Tavares juga menyoroti pendekatan permainan Arema FC setelah berhasil mendapatkan keunggulan.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai Singo Edan lebih banyak berusaha mengulur waktu untuk mempertahankan keunggulan mereka.

"Mereka lebih banyak berusaha mengulur waktu. Sementara itu, kami mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Namun, pada akhirnya kami tetap tidak berhasil meraih kemenangan," tutur Coach Tavares.

Pernyataan tersebut menggambarkan frustrasi Bernardo Tavares melihat berbagai upaya anak asuhnya yang tidak membuahkan hasil.

Persebaya Surabaya terus berusaha mencari gol penyama kedudukan, tetapi pertahanan Arema FC tetap tidak mampu ditembus hingga pertandingan berakhir.

Kekalahan tersebut kembali memperlihatkan pentingnya efektivitas dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.

Sebanyak apa pun tembakan yang dilepaskan, Persebaya Surabaya tetap membutuhkan ketajaman untuk mengonversinya menjadi gol.

Rekor Tujuh Tahun Persebaya Surabaya Akhirnya Terputus Kekalahan 0-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta bukan sekadar membuat Persebaya Surabaya kehilangan tiga poin.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan tujuh tahun Green Force tanpa kekalahan ketika menghadapi Arema FC.

Rekor panjang tersebut tentu memiliki arti tersendiri bagi Bonek dan Bonita mengingat besarnya rivalitas kedua kesebelasan.

Derbi Jawa Timur selalu menjadi pertandingan yang sarat gengsi dan memiliki nilai emosional bagi para pendukungnya.

Persebaya Surabaya kini harus menerima kenyataan pahit setelah gagal mempertahankan catatan positif tersebut.

Sebaliknya, Arema FC akhirnya mampu mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali mengalahkan rivalnya.

Ironisnya, rekor tersebut terputus ketika Persebaya Surabaya mampu menghasilkan 19 percobaan tembakan sepanjang pertandingan.

Satu gol dari situasi bola mati justru menjadi pembeda yang tidak mampu dijawab Green Force.

Hasil tersebut menjadi pengingat bagi Bernardo Tavares mengenai pentingnya keseimbangan antara produktivitas serangan dan soliditas pertahanan.

Persebaya Surabaya tidak hanya membutuhkan kemampuan menciptakan peluang, tetapi juga konsistensi dalam mengantisipasi setiap ancaman lawan.

Bernardo Tavares Pasang Badan, Minta Bonek Tidak Salahkan Pemain Di tengah kekecewaan akibat kekalahan dari Arema FC, Bernardo Tavares memilih mengambil tanggung jawab atas hasil pertandingan.

Pelatih berusia 47 tahun tersebut meminta Bonek dan Bonita tidak menjadikan para pemain Persebaya Surabaya sebagai sasaran kemarahan.

Bernardo Tavares memahami kekecewaan suporter setelah Green Force gagal mempertahankan rekor positif selama tujuh tahun.

Namun, dia menegaskan seluruh pemain sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik mereka sepanjang pertandingan.

"Jangan menyalahkan atau berkata buruk tentang pemain. Saya bertanggung jawab atas hasil ini. Para pemain sudah berusaha memberikan yang terbaik di lapangan," tandasnya.

Sikap Bernardo Tavares tersebut memperlihatkan upayanya menjaga mentalitas para pemain Persebaya Surabaya setelah menelan kekalahan menyakitkan.

Dia tidak ingin kegagalan dalam Derbi Jawa Timur membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri.

Kini, Bernardo Tavares menghadapi pekerjaan rumah untuk membenahi efektivitas serangan sekaligus memperkuat organisasi pertahanan Green Force.