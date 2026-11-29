JawaPos.com — Rachmat Irianto menyebut kekalahan Persebaya Surabaya dari Arema FC dengan skor 0-1 dalam Derbi Jawa Timur di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11/2026), sebagai hasil yang sangat memalukan.

Pemain Green Force tersebut enggan mencari alasan dan menuntut respons positif dari seluruh pemain pada pertandingan berikutnya.

Kekalahan pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 itu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Rachmat Irianto.

Bukan sekadar kehilangan tiga poin, hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena Persebaya Surabaya harus mengakui keunggulan rival abadinya.

Rachmat Irianto tidak berusaha menutupi perasaan kecewanya setelah pertandingan.

Pemain yang akrab disapa Rian tersebut menyadari besarnya makna pertandingan menghadapi Arema FC bagi seluruh elemen Persebaya Surabaya, termasuk Bonek.

Green Force sebenarnya berjuang untuk mendapatkan hasil lebih baik dalam pertandingan tersebut.

Namun, satu momen dari situasi bola mati menjadi pembeda sekaligus membuat Persebaya Surabaya harus meninggalkan Bali dengan tangan hampa.

Rachmat Irianto secara terbuka mengungkapkan kekesalannya setelah Persebaya Surabaya menelan kekalahan dari Arema FC.

Dia memahami pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur memiliki arti yang jauh lebih besar dibandingkan pertandingan biasa.

Rivalitas kedua kesebelasan membuat kemenangan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi para pemain maupun suporter.

Sebaliknya, kekalahan dengan skor 0-1 tersebut menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Green Force.

“Bagi saya ini sangat memalukan karena kita kalah dengan Arema yang tahu bahwa Arema ini adalah rivalitas di Jawa Timur. Jadi enggak bisa banyak beralasan,” jelas Rian.

Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa besarnya kekecewaan Rachmat Irianto terhadap hasil pertandingan.

Dia tidak ingin menjadikan berbagai persoalan yang dihadapi Persebaya Surabaya sebagai pembenaran atas kegagalan meraih poin.

Bagi pemain yang membela Green Force, pertandingan menghadapi Arema FC juga menyangkut kebanggaan klub di tengah rivalitas sepak bola Jawa Timur.

Karena itu, kekalahan tersebut membawa konsekuensi emosional yang berbeda dibandingkan kehilangan poin saat menghadapi kesebelasan lain.

Rachmat Irianto memilih menghadapi kenyataan tersebut tanpa berusaha mencari kambing hitam.

Sikap itu sekaligus menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab bersama ketika hasil pertandingan tidak sesuai dengan harapan.

Satu Situasi Bola Mati Jadi Petaka Persebaya Surabaya Kekalahan Persebaya Surabaya dari Arema FC tidak terlepas dari kegagalan Green Force mengantisipasi situasi bola mati.

Satu gol yang bersumber dari skema tersebut sudah cukup untuk membuat Singo Edan mengamankan kemenangan.

Dalam pertandingan dengan rivalitas tinggi, efektivitas memanfaatkan peluang menjadi aspek yang sangat menentukan.

Arema FC mampu memaksimalkan kesempatan tersebut, sedangkan Persebaya Surabaya gagal mencetak gol balasan hingga pertandingan berakhir.

Skor akhir 0-1 menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kelengahan dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Green Force harus menerima kenyataan seluruh upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan tidak membuahkan hasil.

Kegagalan mencetak gol juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari evaluasi pertandingan tersebut.

Sebab, Persebaya Surabaya membutuhkan setidaknya satu gol untuk menyelamatkan satu poin sekaligus menghindari kekalahan dari rivalnya.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi skuad asuhan Bernardo Tavares dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Persebaya Surabaya perlu memperbaiki efektivitas permainan sekaligus meningkatkan konsentrasi ketika menghadapi situasi berbahaya di area pertahanan.

Kekalahan di Stadion Kapten I Wayan Dipta tersebut memberikan pelajaran penting mengenai konsekuensi dari setiap kesalahan.

Terlebih, dalam pertandingan yang ditentukan oleh selisih satu gol, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tidak selalu datang dengan mudah.

Rachmat Irianto Enggan Cari Alasan dan Tuntut Respons Pemain Rachmat Irianto tidak ingin Persebaya Surabaya terlalu lama terjebak dalam kekecewaan setelah dikalahkan Arema FC.

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah bagaimana seluruh pemain memberikan respons pada pertandingan selanjutnya.

Pemain Green Force tersebut menyadari hasil pertandingan menghadapi Singo Edan sudah tidak bisa diubah.

Namun, Persebaya Surabaya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan melalui penampilan yang lebih baik.

“Dan yang paling penting bagaimana respons kita untuk pertandingan besok atau selanjutnya itu. Itu saja,” pungkasnya.

Pesan tersebut menempatkan pertandingan berikutnya sebagai kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk menunjukkan kemampuan mereka bangkit.

Kekecewaan setelah menelan kekalahan dalam Derbi Jawa Timur harus diterjemahkan menjadi motivasi untuk memperbaiki performa.

Respons yang dimaksud tentu tidak cukup hanya melalui pernyataan atau janji setelah pertandingan.

Green Force membutuhkan pembuktian di lapangan melalui permainan yang lebih efektif, konsentrasi terjaga, dan kemampuan menyelesaikan peluang.

Memasuki pekan ke-11 Super League 2026/2027, konsistensi menjadi kebutuhan penting bagi Persebaya Surabaya dalam menjalani persaingan sepanjang musim.

Kehilangan tiga poin dari Arema FC menjadi pengingat masih adanya persoalan yang perlu segera diselesaikan.

Persebaya Surabaya Harus Menjawab Kekecewaan Bonek Kekalahan 0-1 dari Arema FC menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya sekaligus para pendukung setianya.

Bonek tentu memiliki harapan besar melihat Green Force mampu mempertahankan kebanggaan mereka dalam pertandingan bertajuk Derbi Jawa Timur.

Besarnya ekspektasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Persebaya Surabaya.

Terlebih, pertandingan menghadapi Arema FC selalu memiliki tempat tersendiri dalam rivalitas sepak bola Jawa Timur.

Pengakuan Rachmat Irianto mengenai hasil yang memalukan menjadi bentuk kesadaran terhadap besarnya arti pertandingan tersebut.

Namun, kesadaran itu perlu diikuti dengan perubahan nyata agar kekecewaan serupa tidak terus berulang.

Bernardo Tavares bersama seluruh pemain kini menghadapi tantangan untuk mengembalikan kepercayaan diri tim.

Evaluasi menyeluruh terhadap kekalahan di Gianyar menjadi langkah penting sebelum kembali menghadapi persaingan Super League 2026/2027.

Persebaya Surabaya tidak bisa mengubah hasil pertandingan menghadapi Arema FC, tetapi masih bisa menentukan bagaimana perjalanan mereka setelah kekalahan tersebut.

Kesempatan untuk memperbaiki keadaan terbuka selama seluruh elemen tim mampu menjadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi.

Kini, tuntutan Rachmat Irianto mengenai pentingnya respons pada pertandingan berikutnya harus menjadi perhatian seluruh pemain Green Force.