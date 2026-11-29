JawaPos.com - Arema FC akhirnya mengakhiri penantian tujuh tahun tanpa kemenangan atas Persebaya Surabaya setelah menang 1-0 pada pekan ke-11 Super League 2026/2027, Minggu (29/11).

Gol tunggal Johan Ahmat Farizi pada menit ke-10 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, sekaligus memberikan kekalahan menyakitkan bagi Green Force asuhan Bernardo Tavares.

Kemenangan tersebut menjadi momen bersejarah bagi Singo Edan yang sebelumnya selalu gagal menaklukkan rival abadinya sejak Agustus 2019.

Sebaliknya, Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit setelah perjuangan sepanjang pertandingan tidak mampu menghasilkan satu pun gol balasan.

Arema FC tampil agresif sejak menit pertama dengan mengandalkan kecepatan para pemain depan untuk membongkar pertahanan Persebaya Surabaya.

Strategi tersebut langsung membuahkan hasil ketika Johan Ahmat Farizi berhasil memaksimalkan peluang pada awal pertandingan.

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Gol tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga peluit panjang dibunyikan.

Meski Persebaya Surabaya terus meningkatkan intensitas serangan, pertahanan Arema FC mampu mempertahankan keunggulan sampai pertandingan berakhir.

Bagaimana Johan Ahmat Farizi Membawa Arema FC Unggul atas Persebaya Surabaya? Johan Ahmat Farizi menjadi pahlawan kemenangan Arema FC setelah mencetak gol pada menit ke-10 melalui umpan Marcos Vinicius Silvestre Gaspar.

Gol tersebut tercipta ketika Singo Edan sedang menikmati momentum serangan pada awal babak pertama.

Sebelumnya, Arema FC sudah memberikan ancaman melalui Oluwasegun Samuel Otusanya pada menit kelima.

Penyerang tersebut melepaskan tembakan tepat sasaran setelah Matheus da Conceição Nascimento membuka peluang bagi tim tuan rumah.

Tekanan Arema FC semakin meningkat pada menit kesembilan ketika Marcos Vinicius mendapatkan kesempatan melepaskan tembakan.

Meski upayanya berhasil diblok pemain bertahan, situasi tersebut memperlihatkan kesulitan Persebaya Surabaya mengantisipasi serangan lawan.

Satu menit kemudian, Marcos Vinicius kembali memainkan peran penting dalam membangun serangan yang menghasilkan gol pembuka.

Umpannya berhasil diselesaikan Johan Ahmat Farizi untuk membawa Arema FC unggul 1-0.

Persebaya Surabaya langsung menghadapi persoalan tambahan ketika Yuran Fernandes harus meninggalkan lapangan pada menit ke-11.

Bernardo Tavares memasukkan Gledson Paixao da Silva untuk menggantikan bek asal Tanjung Verde tersebut.

Green Force berusaha merespons melalui Yann Mabella pada menit ke-13, tetapi tembakannya masih mampu diblok pemain bertahan.

Francisco Rivera kemudian mendapatkan kesempatan pada menit ke-23, namun penyelesaiannya belum menemui sasaran.

Alex Martins juga memperoleh peluang melalui tembakan tepat sasaran pada menit ke-25 setelah menerima kesempatan yang diciptakan Jefferson.

Namun, hingga babak pertama berakhir, Arema FC tetap mempertahankan keunggulan satu gol.

Mengapa Persebaya Surabaya Gagal Menyamakan Kedudukan? Persebaya Surabaya sebenarnya mendapatkan sejumlah peluang untuk menyamakan kedudukan, terutama setelah meningkatkan tekanan pada babak kedua.

Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat seluruh kesempatan tersebut gagal mengubah skor pertandingan.

Bernardo Tavares melakukan perubahan dengan memasukkan Saddil Ramdani menggantikan Malik Risaldi saat memasuki babak kedua.

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Kehadiran pemain sayap tersebut diharapkan mampu memberikan variasi serangan sekaligus meningkatkan kreativitas Green Force.

Perubahan berikutnya dilakukan pada menit ke-66 ketika Toni Firmansyah dan Yann Mabella ditarik keluar.

Matheus Vinicius da Silva serta Ramadhan Sananta masuk untuk menambah kekuatan serangan Persebaya Surabaya.

Dua menit setelah masuk, Matheus Vinicius langsung mencoba peruntungan melalui tembakan yang berhasil diblok pertahanan Arema FC.

Ramadhan Sananta juga memperoleh kesempatan pada menit ke-68, tetapi bola hasil tendangannya masih melebar.

Tekanan Green Force berlanjut ketika Yusuf Meilana melepaskan tembakan pada menit ke-71.

Sayangnya, upaya tersebut kembali gagal menemui sasaran meskipun Persebaya Surabaya terus mencari celah pertahanan lawan.

Memasuki 15 menit terakhir, intensitas serangan Persebaya Surabaya semakin meningkat melalui Francisco Rivera, Gledson, dan Saddil Ramdani.

Namun, beberapa peluang kembali terbuang akibat tembakan yang diblok maupun melenceng dari gawang.

Risto Mitrevski sempat memberikan harapan melalui tembakan tepat sasaran pada menit ke-88 setelah menerima peluang dari Saddil Ramdani.

Meski demikian, kesempatan tersebut tidak mampu menghasilkan gol penyeimbang bagi Green Force.

Rekor Tujuh Tahun Apa yang Berhasil Diputus Arema FC? Kemenangan 1-0 atas Persebaya Surabaya mengakhiri penantian panjang Arema FC yang tidak pernah mengalahkan rivalnya sejak 15 Agustus 2019.

Ketika itu, Singo Edan berhasil mencatatkan kemenangan telak dengan skor 4-0.

Sejak pertandingan tersebut, Arema FC selalu gagal mendapatkan kemenangan setiap kali menghadapi Persebaya Surabaya.

Situasi itu membuat pertemuan pada pekan ke-11 Super League 2026/2027 memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.

Arema FC sebenarnya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun sebelum menghadapi Green Force.

Mereka sukses mengalahkan PSS Sleman dan Isenmulang Kalteng untuk membangun momentum positif.

Modal tersebut akhirnya berhasil dimanfaatkan Arema FC untuk mengakhiri catatan buruk dalam Derbi Jawa Timur.

Apa Dampak Kekalahan Ini bagi Bernardo Tavares dan Persebaya Surabaya? Kekalahan dari Arema FC menjadi evaluasi penting bagi Bernardo Tavares, terutama terkait efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi pertahanan.

Persebaya Surabaya kembali kesulitan memaksimalkan peluang meskipun melakukan sejumlah perubahan pemain sepanjang pertandingan.

Absennya beberapa pemain akibat cedera juga menjadi tantangan tersendiri bagi Green Force dalam menghadapi pertandingan penuh tekanan.

Situasi semakin sulit ketika Yuran Fernandes dan Jefferson harus meninggalkan lapangan sebelum babak pertama berakhir.

Hasil ini sekaligus memperlihatkan pekerjaan rumah Persebaya Surabaya dalam menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan yang agresif.

Bernardo Tavares kini dituntut segera menemukan solusi agar Green Force mampu kembali meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya.

Bagi Arema FC, kemenangan tersebut bukan sekadar tambahan tiga poin dalam persaingan Super League 2026/2027.